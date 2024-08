Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, ha vuelto a acaparar la atención mediática tras ofrecer nuevos detalles sobre su conflictiva relación con la futbolista Diana Celis, jugadora del equipo Millonarios FC. La empresaria y la deportista compartieron más de seis años juntas, una relación que concluyó de manera abrupta y que ha continuado generando controversia.

Epa Colombia mencionó que uno de los factores determinantes en la ruptura fue una infidelidad por parte de Diana Celis. Según Barrera, Celis habría tenido una relación con Liana Salazar , otra futbolista de Millonarios y miembro de la selección colombiana. Epa Colombia relató: “Diana me montó cachos, antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘ Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”.

Epa Colombia confesó que Diana Celis atentó contra su vida



Tras la ruptura, la situación empeoró cuando Celis demandó a Barrera, exigiéndole una compensación de cuatro mil millones de pesos. La demanda también incluía la entrega de propiedades y un vehículo, lo que agudizó el conflicto entre ambas, así lo dijo Daneidy durante el en vivo:

“Ella sí me salió costosa. Ayer le estaba viendo el Instagram a Diani. Mami, usted botando indirectazos en mi carro, cuéntame eso, en un carro que me regalaron o que me tocó. Te metiste con una machorra tan fea, amor, porque es fea. Ella necesita la keratina y cirugías y con la plata que me robaste se la puedes hacer”, dijo refiriéndose a las historias de Diana.

Recientemente, la influencer realizó un nuevo video en vivo, en el que hizo una fuerte acusación contra Diana Celis, alegando que en una ocasión, la futbolista intentó atacarla con un cuchillo. Según Barrera, el incidente ocurrió en el barrio Olaya, donde vivían juntas, y fue un momento que la marcó profundamente.

“Tengo las cámaras de cuando Diana me dijo que si yo no era de ella, no era de nadie, y me intentó matar en el Olaya. Diana me iba a matar con un cuchillo. Todo el mundo dice: ‘Ay, Diana es la mejor’, pero ella es una solapada, querida, y cuando uno es tan solapado con el tiempo se caen las máscaras. ¡Yo sí muestro la realidad!”, expresó Epa Colombia.

Michael Sandía, amigo cercano de la pareja, respaldó las declaraciones de Barrera, afirmando que él también fue testigo del incidente: “Sí, a los dos nos tocó sostener la puerta porque Diana tenía un cuchillo y luego agarró unas tijeras. La verdad, eso no se había dicho nunca”.