Diana Celis, jugadora de Millonarios, se ha convertido en tendencia a nivel nacional tras las recientes declaraciones de su expareja, Epa Colombia. Estas declaraciones han generado una ola de polémica en el ámbito del fútbol, al revelar aspectos de su relación pasada. Desde hace varios años, Celis y Epa Colombia eran conocidas por su relación amorosa que parecía sólida y feliz a los ojos del público. Sin embargo, en 2021, su separación tomó por sorpresa a sus seguidores.

¿Qué dijo Epa Colombia sobre Diana Celis?

La relación de Diana Celis y Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, duró seis años, durante los cuales compartieron numerosos momentos en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más populares del mundo deportivo y del entretenimiento colombiano. La ruptura, anunciada en 2021, dejó a muchos de sus seguidores con interrogantes sobre las razones detrás del final de una relación que parecía ideal.

Las especulaciones en torno a su separación han sido constantes, pero recientemente, Epa Colombia decidió hablar públicamente sobre el tema. En un video difundido a través de sus redes sociales, Barrera explicó que la relación terminó debido a una infidelidad por parte de Diana Celis. Según Barrera, la futbolista le fue infiel con Liana Salazar, una destacada jugadora de la Selección Colombia.

Daneidy Barrera fue explícita al detallar los eventos que llevaron al final de su relación. "Diana me montó cachos antes de que yo estuviera con Karol. Diana estaba con Liana Salazar, está en la Selección Colombia y actualmente juega en Millonarios. Ellas estaban saliendo desde 2020 y cuando en 2021 les pillé una conversación que decía: ‘Esta mañana la pasamos muy rico’. Mami, yo no le pude perdonar eso y entonces a finales de 2021 me fui a buscar a Karol y le dije que lo intentáramos”, declaró Barrera, mencionando cómo descubrió la supuesta infidelidad.

Estas declaraciones han resonado ampliamente en medios y redes sociales, provocando una serie de reacciones tanto de seguidores como de críticos de ambas figuras. Barrera también utilizó la oportunidad para criticar a algunos de sus seguidores, quienes cuestionaron su comportamiento tras la ruptura. En su defensa, señaló que sufrió mucho tras la separación, pero que decidió centrarse en su futuro profesional.