La participación de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia ha despertado interés entre los televidentes no solo por sus intervenciones en el programa, sino también por su vida personal. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Melissa Puerta, ya había participado en otros formatos de telerrealidad como Guerreros y El poder del amor, donde conoció a su expareja, el modelo cubano Renier Izquierdo.

Melissa y Renier compartieron pantalla en el programa de citas grabado en Turquía. En 2021, iniciaron un romance que fue muy seguido por los fans del reality. Aunque en ese momento mostraban una fuerte conexión, su relación finalizó poco después de salir del show. Algunos seguidores especularon que se trató de una estrategia para generar protagonismo durante la competencia.

Melissa Gate y Renier Izquierdo: por qué terminaron su relación

Tras la ruptura, Renier Izquierdo habló públicamente sobre las razones que llevaron al fin de su noviazgo con Melissa. En una entrevista con TC Televisión, mencionó que la relación se deterioró por diferencias personales y profesionales. Señaló que los celos y la falta de entendimiento frente a sus compromisos laborales influyeron en la decisión. “Ella nunca estuvo de acuerdo con que bailara con otras mujeres en un programa”, expresó el modelo.

Por su parte, Melissa utilizó sus redes sociales para confirmar el fin de la relación. Indicó que prefería dar un paso al costado porque había comportamientos que no estaba dispuesta a tolerar. Aunque no ofreció muchos detalles, fue clara en señalar que no confiaba del todo en su expareja y que prefería mantenerse al margen de cualquier polémica.