Melissa Gate es tildada de “lleva y trae” en ‘La casa de los famosos’ ¿Se caerá su popularidad?

Por varias semanas, Melissa Gate ha logrado consolidarse como una de las figuras más populares dentro del programa, convirtiéndose en la favorita del público. Esto queda demostrado cada vez que se dan a conocer los resultados de las votaciones, donde es habitual que Melissa obtenga las más altas calificaciones por parte de los seguidores del formato. Su popularidad ha ido en ascenso, lo que ha permitido que se mantenga vigente y relevante dentro del show, aunque no todo ha sido positivo en cuanto a la percepción de los internautas.

Gracias a su creciente fama, la antioqueña tuvo la oportunidad de llevar a cabo un intercambio con la influencerManelyk González, quien actualmente es parte de la exitosa temporada de ‘La casa de los famosos All-Star’. En este intercambio, ambas celebridades tuvieron la oportunidad de vivir experiencias únicas en dos países distintos: Colombia y Estados Unidos. Mientras Melissa experimentaba la cultura estadounidense, Manelyk disfrutaba de lo que Colombia tiene para ofrecer, permitiéndoles conocer realidades completamente diferentes a las que estaban acostumbradas. Este tipo de intercambios, aunque enriquecedores, también pueden generar ciertas tensiones entre los participantes, como ha quedado demostrado en los últimos días.

Sin embargo, desde ese momento, se ha notado que la admiración hacia Melissa Gate ha comenzado a disminuir en ciertos círculos de las redes sociales. Aunque su popularidad sigue siendo considerable, la percepción de algunos internautas ha cambiado. A medida que el tiempo ha pasado, varios seguidores han expresado su descontento con algunas de sus actitudes y declaraciones, lo que ha generado un contraste entre su creciente fama y el desencanto de ciertos grupos.

Melissa la verdadera lleva y trae del programa. Y no lo discutiré con NADIE. #LaCasaDelLosFamososCol pic.twitter.com/y3lARgbFg9

Melissa Gate y su cambio de estilo de juego

Durante su estancia en Estados Unidos, Melissa Gate no dudó en hablar sobre algunos de sus compañeros en Colombia, lo que causó una gran controversia. Uno de los momentos más recordados fue cuando, en una conversación, calificó a Karina y Laura como “modelos de dudosa procedencia”, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores ni para quienes observan el programa. Este comentario, junto a otros que compartió sobre su enemistad con Yina Calderón, generó reacciones encontradas. Melissa también hizo referencia a la cirugía estética de Yina, mencionando su cola y los biopolímeros que la empresaria se vio obligada a ponerse debido a complicaciones previas, lo que no solo trajo consigo la desaprobación de muchos, sino que también avivó la controversia.

Al regresar al ‘reality’ del Canal RCN, Melissa Gate dejó en claro que, dentro del formato, no tiene bandos ni amigos. Esto sorprendió a algunos, ya que esperaba que su participación en el programa tuviera un giro de estrategia, lo que parece ser una de sus motivaciones. De hecho, incluso mencionó que está descubriendo la verdadera personalidad de Norma Nivia, sugiriendo que, dentro del show, las apariencias pueden ser engañosas y que las personas no siempre son lo que parecen ser. Esta postura, aunque coherente con su estilo de juego, ha generado divisiones dentro del público y dentro del mismo programa.