‘La casa de los famosos Colombia 2’ dio un giro inesperado en su dinámica habitual con la implementación de un intercambio internacional entre participantes de Colombia y Estados Unidos. Los dos concursantes más votados en cada país fueron seleccionados para vivir esta experiencia única, que les permitió no solo cambiar de entorno, sino también interactuar con nuevos compañeros, enfrentarse a retos distintos y adaptarse a una convivencia con reglas y estilos diferentes. Esta novedad ha generado un gran revuelo entre los televidentes, que siguen cada paso de los involucrados con atención en redes sociales.

Desde el primer momento, la atención se centró en Manelyk González, quien llegó como enviada especial de ‘La casa de los famosos All-Star’ de Telemundo. Su presencia no pasó desapercibida y, rápidamente, comenzó a influir en la dinámica interna del ‘reality’ colombiano. Si bien varios participantes la recibieron con curiosidad y apertura, otros mostraron reservas o, en algunos casos, rechazo. La interacción que más ha generado comentarios es la que mantiene con Yina Calderón, una de las figuras más polémicas del programa.

De acuerdo con lo visto en las transmisiones del Canal RCN, desde que Manelyk ingresó a la casa, Yina Calderón ha manifestado una actitud distante, llegando incluso a pedirle que no se le acercara. Aseguró que no toleraba su “olor” ni su presencia, declaraciones que no pasaron desapercibidas entre los demás participantes ni entre los seguidores del programa. Estas palabras avivaron el debate sobre los límites del respeto en la convivencia televisiva, y provocaron un aluvión de reacciones en redes.

Por su parte, Manelyk ha optado por una postura conciliadora. Ha decidido tomarse los desplantes de Yina con humor y sin confrontación directa. En una de las actividades grupales, incluso la invitó a compartir una coreografía, lo que sorprendió a varios de sus compañeros y fue visto como un intento por aliviar la tensión. Esta actitud le ha valido comentarios positivos de parte del público, que destaca su capacidad para mantener la calma en medio de un ambiente cargado.

Manelyk se pronunció sobre su relación con Yina Calderón En medio del revuelo causado por su llegada, La Liendra aprovechó la ocasión para entrevistar a Manelyk en uno de los segmentos de su noticiero digital, el cual realiza desde la casa. Con su estilo desenfadado, el creador de contenido quiso saber cómo se ha sentido la mexicana desde que pisó territorio colombiano, y qué opina sobre la recepción que ha tenido por parte de sus nuevos compañeros. Manelyk confesó que le sorprendió descubrir que varios habitantes de la casa ya sabían quién era. Algunos la recibieron con entusiasmo y admiración, mientras que otros mostraron cierta resistencia. "Hay quienes me quieren mucho y hay otros que me odian, pero creo que puede ser porque soy muy bella", dijo entre risas, dejando claro que no se toma nada demasiado personal. La entrevista subió de tono cuando La Liendra mencionó a Yina Calderón y preguntó si existía algún antecedente entre ellas. Manelyk fue tajante: "Es la primera vez que la veo en mi vida. Tal vez quiere ser como yo, o no sé, ¿por qué no le preguntamos a ella?". Su respuesta fue replicada ampliamente en redes, donde muchos internautas la respaldaron y consideraron que la confrontación ha sido provocada por la empresaria colombiana sin una causa aparente. En plataformas como X, Instagram y TikTok, los comentarios se han multiplicado. Un sector del público critica la actitud de Yina, acusándola de grosera e intolerante, mientras que otros la apoyan, asegurando que está siendo auténtica y que no todos tienen por qué simpatizar con los nuevos integrantes. La discusión ha revitalizado el interés por el programa y ha aumentado los niveles de audiencia.