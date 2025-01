La familia Díaz vuelve a sufrir una irreparable pérdida. Miguel Ángel Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz, falleció el 18 de enero. Tras días de lucha en cuidados intensivos, se confirmó su deceso.

Aunque las causas oficiales no han sido publicadas, se cree que problemas renales podrían haber sido un factor determinante, tal como lo sugerían las recientes solicitudes de donantes de riñón por parte de su hermano, Rafael Santos Díaz.

De hecho, fue Santos Díaz quién dio la noticia del fallecimiento de su hermano. “¡Migue hermano de mi alma! ¡Vuela alto hasta donde nuestro señor Jesucristo! Él te recibirá por qué fuiste ¡un alma buena y noble!”, escribió Rafael en su cuenta de Instagram. “Te recordaré con la alegría que te caracterizaba y porque pudimos disfrutar ¡siempre que nos veíamos! ¡Fuimos hermanos que se amaron con mucho amor y respeto! Le doy gracias a Dios por darnos un hermano como lo fuiste tú. Te amo y te amaré por siempre hermanito. Descansa en paz”.

La supuesta maldición que persigue a los hijos de Diomedes Díaz

Se dice que sobre la familia Díaz pesa una maldición ancestral, vinculada a una promesa incumplida. Según la leyenda, Diomedes Díaz, tras un milagro, juró construir un templo en honor a la Virgen del Carmen.

Sin embargo, esta promesa quedó en el olvido, y ahora se especula que este incumplimiento estaría relacionado con las tragedias que han marcado a su descendencia. La sombra de este pacto incumplido ha generado un aura de misterio y fatalidad alrededor de la familia.

“El lote y la iglesia están, la familia Morellis regaló el lote en don Carmelo a Diomedes para la iglesia de la Virgen del Carmen, yo tenía todo programado, la fanaticada iba a dar colaboración de 10 ladrillos y cemento cada uno, pero desafortunadamente cuando me salgo de la agrupación de Diomedes la gente que quedó al lado no tuvo interés de seguir la campaña ni obras que le nacían a Diomedes, porque estaban interesados era en otras cosas, por eso no la construimos”, según explicó su representante por más de 20 años, Joaquín Guille.