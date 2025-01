Feizar Orjuela, conocido artísticamente como 'Heredero', ha puesto a la carranga nuevamente en el radar de millones. Gracias a su éxito ‘Coqueta’, este artista santandereano alcanzó un hito histórico en 2024, llevando su música a lo más alto de las listas de reproducción.

Pero detrás del hit del año hay una historia de lucha, trabajo duro y sueños que parecían imposibles.

¿A qué se dedicaba Heredero antes de la fama?

Antes de convertirse en el fenómeno que hoy llena escenarios, Heredero vivía una rutina donde la música era su motor, pero no su sustento. Combinaba su pasión carranguera con trabajos como vendedor, taxista y obrero. Durante las noches, buscaba espacios en bares y pequeñas tarimas, soñando con el día en que su música llegara a más personas.

“Cuando por fin recibí el pago [de YouTube], pude reinvertir en el proyecto y empezar a pagar deudas”, confesó Heredero, recordando el momento en que las plataformas digitales empezaron a darle frutos.

El esfuerzo valió la pena. ‘Coqueta’ superó el millón de reproducciones en YouTube de manera orgánica, convirtiéndose en la primera canción de carranga en llegar al número uno en Spotify Colombia. Este logro catapultó a Heredero como un referente del género y lo consolidó como líder en festivales de música tradicional.

El significado del primer pago: un regalo para su hijo

La fama no llegó de la noche a la mañana. Heredero explicó que pasaron dos años desde que subió sus primeras canciones hasta que recibió su primer pago por YouTube. Sin embargo, ese momento fue trascendental, no solo para su carrera, sino para su familia.

“Pensé en mi hijo, que no tenía tenis. Fui y se los compré. Tal vez para otros sea algo sencillo, pero para mí fue muy especial”, compartió con emoción. Este pequeño gesto reflejó el impacto que tiene cada ingreso en su vida y cómo valora profundamente cada peso ganado.

Con una humildad que lo caracteriza, Heredero expresó: “A mí me llegan 20.000 y me persigno, porque son 20.000 que no vienen de la nada”.

El renacer de la carranga y la conexión con las nuevas generaciones

Originario de Macaravita, Santander, y más específicamente de la vereda Pajarito, Heredero ha demostrado que la carranga sigue viva y tiene la capacidad de conectar con diferentes generaciones. Su música no solo revive un género tradicional, sino que también lo adapta a los gustos contemporáneos.

El éxito de ‘Coqueta’ ha inspirado a otros jóvenes músicos a explorar géneros tradicionales y ha devuelto el protagonismo a una música que es parte esencial del folclor colombiano.

Con una agenda llena de conciertos para este mes de enero, Heredero sigue ganando terreno como uno de los exponentes más destacados de la música colombiana. Además, su historia resuena con jóvenes que buscan inspiración en una carrera construida con perseverancia y autenticidad.

Este artículo es un reflejo de cómo el arte puede trascender barreras y mostrar que, con esfuerzo, se pueden alcanzar metas impensables. Heredero, con su guitarra y su talento, ha revitalizado un género que, gracias a él, ahora vuelve a ocupar un lugar especial en los corazones de los colombianos.