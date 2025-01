Los incendios forestales que azotan Los Ángeles han dejado a numerosas celebridades sin hogar. Estrellas como Paris Hilton y Billy Crystal se encuentran entre los famosos que han perdido sus propiedades. La devastación ha sido tal que muchos han recurrido a las redes sociales para expresar su dolor y conmoción.

Estos eventos, que han cobrado la vida de más de 20 personas y forzado la evacuación de decenas de miles de residentes, han dejado una huella imborrable en la comunidad, incluyendo a numerosas celebridades.

"Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió Paris Hilton en su cuenta de Instagram, donde colgó también las imágenes televisivas del momento.

"Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos... Es donde Phoenix (su hijo) dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir una vida de recuerdos con London (su hija)... Si bien la pérdida es abrumadora, me aferro a la gratitud de que mi familia está a salvo. Mi corazón y mis oraciones están con cada familia afectada por estos incendios", dijo la rica heredera, modelo, actriz y cantante, casada con Carter Reum.

Marcela Carvaja, actriz colombiana, y que se encuentra residenciada en Estados Unidos, se ha visto afectada por los incendios en California. La bogotana contó su experiencia en el proceso de desalojo Red+Noticias. "Estoy en el límite de Santa Mónica, siendo vecina a Palisades y, por ende, mi zona está afectada", detalló.

Asimismo, Carvajal explicó que su casa está a salvo de las llamas, pero que la presencia de cenizas en el aire ha empeorado la situación. La contaminación atmosférica dificulta cada vez más la respiración y las actividades diarias.

"El agua se vuelve no potable y se va la luz. Tengo un gatico y también me lo llevé porque los vientos no se calman", explicó.

También reveló, a través de sus redes sociales, que durante su reciente visita al monte Fuji, destino que la actriz protagonista de "Hasta que la plata nos separe" había anhelado por mucho tiempo, se enteró de los problemas que azotaban a Los Ángeles.

"De los días más contrastantes de este año. Mientras veía uno de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, mientras todo iba a la contemplación y la calma, del otro lado del planeta se estaba quemando 'mi casa'", escribió. Agregó: "Mi familia y mi casa están a salvo por ahora, pero ya sabemos que todo puede cambiar en un segundo".