La muerte de Liam Payne ha desatado un intenso caos mediático tras su caída desde el tercer piso de un hotel en Argentina. Aunque las circunstancias del fallecimiento del intérprete de ‘Remember’ han sido esclarecidas, las autoridades continúan investigando a quienes podrían haber contribuido a este trágico desenlace.

En este contexto, las autoridades argentinas han señalado a cinco posibles responsables, entre ellos Roger Nores, amigo del cantante. Geoff Payne, padre de Liam, demandó a Nores por negligencia, acusándolo de haber dejado solo al artista y permitido su consumo de drogas.

Ante estas acusaciones, Nores presentó una demanda en el estado de Florida, Estados Unidos, donde el exintegrante de One Direction residía. En dicha acción legal, Nores sostiene que las declaraciones juramentadas de Geoff son “falsas, contienen omisiones significativas y muchas de ellas carecen de fundamento personal”.

Leer más: Murió Miguel Ángel, hijo de Diomedes Díaz: ¿Cuál fue la causa de muerte?

La demanda, interpuesta el 15 de enero, argumenta que Nores no tenía ninguna responsabilidad sobre el cuidado de Liam durante sus últimos días de vida. Según documentos obtenidos por TMZ y Rolling Stone, el empresario argentino desmintió estas acusaciones, calificándolas de infundadas. En su declaración, Nores afirmó que, aunque era un “amigo cercano” de Liam, nunca actuó como su cuidador ni recibió remuneración por ello. También destacó la lucha del cantante contra la adicción, describiéndolo como una persona “independiente, brillante y respetuosa”.

Nores amplió su posición al declarar: “No fui el enfermero ni el cuidador de Liam. Liam, a quien extraño cada día, era un querido amigo, un hombre libre e independiente que hacía lo que quería cuando quería”, según declaraciones a TMZ.

Además, medios británicos informaron que el 8 de enero Nores envió una carta a los abogados de Geoff Payne solicitando una retractación pública. Sin embargo, el 10 de enero recibió una respuesta en la que los representantes de Geoff se negaron a retractarse y lo acusaron de intentar interferir en una investigación policial. En su respuesta, anunciaron que informarían a las autoridades argentinas sobre las acciones de Nores.

Actualmente, Nores ha solicitado una compensación de 10 millones de dólares por daños y perjuicios, asegurando que, de ganar el caso, destinará el dinero a Bear, el único hijo del fallecido cantante, de siete años.

Vea también: Los Aguilar le responden a mujer que afirma estar embarazada de Christian Nodal

Biografía de Liam payne

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, bajo el signo Virgo. Pasó los primeros cuatro años de su vida en el hospital, donde necesitaba 32 inyecciones diarias para sobrevivir, además de que le fue extirpado un riñón. En la escuela primaria fue objeto de burlas por parte de sus compañeros. Durante la secundaria, invitó a salir a una chica más de 22 veces; ella finalmente aceptó tras una canción que él le cantó, pero lo dejó al día siguiente.

En 2008, participó en The X Factor pero fue eliminado. Simon Cowell le sugirió regresar en dos años, considerándolo aún no preparado. En su regreso, formó parte de una banda junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, que se convirtió en el grupo One Direction.