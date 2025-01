Iveth, una influenciadora, afirmó estar esperando un hijo de Christian Nodal, lo que desató una gran controversia. Para respaldar sus declaraciones, publicó supuestas pruebas de la relación.

La familia Aguilar, mediante un comunicado, desmintió las afirmaciones de Iveth y la acusó de inventar esta historia con el objetivo de obtener atención y aumentar sus seguidores en redes sociales.

“En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no caer en rumores sin fundamento (...) Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin ningún sustento”, declararon.

Tras esta respuesta, Iveth reiteró su postura y lanzó advertencias. Aseguró estar embarazada y afirmó que el padre del bebé es el esposo de Ángela Aguilar.

Mensaje dirigido a Pepe Aguilar

En su cuenta de Instagram, Iveth aseguró no temer posibles acciones legales por sus declaraciones, argumentando que cuenta con pruebas para sustentar su versión. Incluso, invitó a Pepe Aguilar a iniciar un proceso judicial, afirmando que esto le permitiría revelar información adicional.

“Pepe Aguilar, usted puede amenazar y denunciar a quien quiera, incluyendo influenciadores que no tienen con qué defenderse ni pruebas. Yo sí tengo cómo respaldar lo que digo, y su hija no me importa. Denúncieme si quiere, así puedo sacar muchas cosas a la luz”, escribió.

Asimismo, negó estar buscando fama y afirmó haber rechazado entrevistas sobre el tema. “Nadie me impedirá decir que estoy embarazada. Ni mi familia se mete ya, así que mejor guarde silencio antes de que hable más. Usted está más involucrado en esto que su yerno, quien incluso se ríe de cómo maneja las cosas”, agregó.

Iveth también ha compartido contenido en TikTok que, según ella, prueba su relación con Nodal. En las publicaciones se aprecian imágenes y videos donde aparece junto a un hombre con tatuajes similares a los del cantante, incluyendo uno donde ambos se besan.