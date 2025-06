Lo que comenzó como una inesperada reconciliación entre Yina Calderón y Westcol, antiguos rivales en redes, ha escalado a algo que pocos veían venir: fuertes rumores de romance. Los seguidores no han dejado de comentar la repentina cercanía entre los dos creadores de contenido, quienes en el pasado protagonizaron intensas peleas públicas y fuertes pullas en redes sociales.

Todo comenzó hace unos días cuando Westcol sorprendió al invitar públicamente a Yina a participar en 'Stream Fighters', un evento de boxeo entre influencers que se llevará a cabo en Bogotá. Allí, Yina se enfrentará a Andrea Valdiri, y también estará en competencia Karina García, su exaliada en La casa de los famosos Colombia con quien hoy no se habla.

Aunque la atención estaba puesta en la pelea, fue la química inesperada entre Yina y Westcol la que robó el show. Ambos comenzaron a grabar contenido juntos, se mostraron cercanos entrenando en un ring de boxeo, se lanzaron miradas cómplices y bromas sugerentes. La tensión —esta vez no de odio— se notó.

Yina incluso aseguró que se estaba entrenando con disciplina para darle la talla a Valdiri, pero muchos aseguran que lo que más le emociona es “el nuevo amiguis”, como llamó a Westcol en una serie de historias que desataron el caos en redes.

La cereza del pastel llegó cuando Juliana Calderón, su hermana, reaccionó desde el exterior al enterarse del nuevo vínculo entre Yina y el streamer:

“¿Cómo así que me voy para Estados Unidos y usted hizo las paces con Westcol? ¡Que la pareja del año! Estoy anonadada, ¡Yina con Yefito!”

A lo que Yina respondió entre risas:

“Ah, no, Juliana, cuidadito que él tiene novia”, pero luego dejó caer una bomba:

“Yo no estoy enamorada de Westcol… de pronto él de mí sí, pero yo no estoy interesada”.

Juliana, sin filtros, remató:

“Lo bueno de ser cuñada de Westcol es que ya no haríamos cinco mil de cachete, sino treinta mil”.

La conversación ocurrió mientras iban en el carro, pero el público no tardó en explotar con comentarios como:

“Eso huele a amor”, “¿Yina y Westcol? Colombia no está lista”, “Seguro ese beso va en la pelea”.

Yina, conocida por su paso polémico por La casa de los famosos, donde pasó de ser enemiga de Melissa Gate a su aliada, y de amiga de Karina García a su mayor detractora, ha demostrado saber moverse en el escándalo. Sus peleas con La Jessu, Norma Nivia y Altafulla la mantuvieron en tendencia durante el reality, y su salida no ha sido menos mediática.

Ahora, con su inesperada cercanía a Westcol y hasta una sorprendente reconciliación con Yeferson Cossio, con quien compartió mesa, bromas y un abrazo en Medellín, muchos se preguntan:

¿Estamos frente a una nueva pareja del entretenimiento digital colombiano o todo es una estrategia de marketing? No se sabe aún porque la creadora de contenido no ha confirmado nada, pero sus seguidores no paran de especular frente a su cercanía con Westcol.