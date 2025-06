Las redes sociales se preparan para uno de los enfrentamientos más virales del año: Andrea Valdiri y Yina Calderón pactaron una pelea de boxeo en vivo como parte del evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer paisa Westcol. El combate, que se realizará en el Coliseo MedPlus de Bogotá, promete saldar cuentas pendientes entre las dos influenciadoras más polémicas del país.

¿Quiénes son Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Andrea Valdiri es una reconocida bailarina barranquillera, creadora de contenido y empresaria, que ha ganado popularidad por sus coreografías virales, sus lujosos regalos a su familia y su estilo de vida extravagante. Además, ha sido protagonista de múltiples controversias por su sinceridad, romances mediáticos y peleas con otras figuras del entretenimiento digital.

Por su parte, Yina Calderón se dio a conocer por participar en el reality show, Protagonistas de Nuestra Tele, y recientemente salió de La casa de los famosos Colombia 2025. Calderón se reinventó como empresaria de fajas, DJ de guaracha e influencer. Se ha mantenido en la palestra pública gracias a sus constantes polémicas, procedimientos estéticos, comentarios sin filtro y sus repetidas disputas con colegas, entre ellas Valdiri.

Años de ataques que terminan en el ring

La tensión entre ambas creadoras no es nueva. Según Valdiri, Calderón lleva más de un año hablando mal de ella y opinando sobre su vida personal, lo que finalmente la motivó a aceptar el reto de enfrentarse en un cuadrilátero.

“Me estoy saboreando, llegó la hora de darle de su medicina pero en la vida real”, escribió Valdiri en su cuenta de Instagram, confirmando su participación en el evento. “Nos vemos el sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, Bogotá. Los amo, Colombia, esta va por ustedes”, agregó.

La respuesta de Calderón no se hizo esperar: “Voy a darla toda. Recuerden que los perfumes y los venenos vienen en tarro pequeño. Entrena mucho porque soy chiquita pero peligrosa. No me subestimes que te voy a acabar”.

Reacciones divididas en redes sociales

Como era de esperarse, el anuncio del combate generó una oleada de reacciones en redes. Mientras unos celebran que se “aclaren las cosas como se debe”, otros critican la exposición de violencia entre mujeres por entretenimiento.

“Por fin se va a dar lo que todos esperábamos ”, comentó una usuaria en Instagram.

“¡Team Valdiri hasta la muerte! Esa sí no se deja”, escribió otro seguidor.

“Esto ya se volvió circo… ¿qué ejemplo están dando?”, opinó una internauta indignada.

“Espero que al menos donen las ganancias a una causa”, agregó alguien más en X (antes Twitter).

Lo cierto es que el ring ya está listo y ambas están decididas a “darlo todo”, como afirmaron durante la rueda de prensa oficial en Medellín el pasado 15 de junio, donde fueron presentadas como “las más virales, las más odiadas, las más vistas”.

La pelea será transmitida en vivo por varias plataformas de streaming, permitiendo que millones de espectadores en Colombia y el mundo puedan seguir golpe a golpe este esperado duelo de titanes digitales.