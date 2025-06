De enemigos digitales a cordial encuentro

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas del país. Su participación en La casa de los famosos Colombia ha elevado aún más su popularidad, y su vida pública está constantemente marcada por cirugías estéticas, escándalos familiares y enfrentamientos con otros famosos. Por su parte, Yeferson Cossio es uno de los influencers más seguidos de Colombia, y también polémicos conocido por sus donaciones, retos extremos y su transformación física, además de sus frecuentes bromas y contenido viral junto a su hermana, Cintia Cossio.

Le puede interesar: Yina Calderón se cortó el cabello y quedó igualita a Melissa Gate: la ‘influencer’ no se quedó callada

Ambos han tenido una relación distante y picante en redes. Recientemente, Cintia publicó un video comparando el cambio de look de Yina con el de su hermano, generando una ola de memes en TikTok. Las imágenes mostraban a ambos con peinados similares, lo que encendió la conversación digital y alimentó las burlas. A raíz de eso, Cossio fue comparado con Yina en redes, algo que claramente no le hizo gracia.

No te pierdas: Yeferson Cossio no aguantó más: se corta el cabello tras ser comparado con Yina Calderón, las risas no faltaron en las redes sociales

El encuentro y el 'acto de paz'

Durante el evento en Medellín, Yina se acercó a Cossio y, sin rodeos, le dijo: “Lo disculpo”. Cossio, con su habitual tono irónico pero diplomático, respondió: “Yo no me corté el pelo por usted, yo ya tenía programado cortarlo de nuevo”. Yina, sorprendida por su apariencia en persona, añadió: “Y mira que no es feo. Yo pensé que usted era feo. No es feo. Usted es guapo. Para que' se lo digo yo”.

Mientras conversaban, el público que los rodeaba empezó a corear “¡beso, beso, beso!”. Aunque el beso nunca ocurrió, el momento terminó con un abrazo, lo que muchos interpretaron como una especie de reconciliación simbólica. Antes de que ella se fuera, Cossio la llamó: “Espera, espera. Dame la mano. Chao”, y ella regresó, provocando la ovación de los presentes.

Lea más: Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: la riña digital que se resolverá con pelea en vivo

¿Reconciliación real o marketing disfrazado?

Lo cierto es que Yina y Cossio siempre han sabido aprovechar el foco mediático y las polémicas para crecer en redes. Algunos fanáticos aseguran que su rivalidad nunca fue real y que, en el fondo, ambos han jugado con su imagen pública para generar interacción, visibilidad y contenido viral.

Recordemos que el cambio de look de Yina, que originó esta nueva ola de comparaciones, fue realizado dentro del reality gracias a Melissa Gate, con quien había tenido diferencias anteriores. Melissa accedió a hacerle el corte a Calderón pese al pasado conflictivo, proponiéndole un estilo radical que terminó transformando completamente su imagen y encendiendo las redes.

Más noticias: Denuncian a Yina Calderón por más de mil millones de pesos: “Págame la finca en Chicaque”

Con este inesperado encuentro, Yina y Cossio vuelven a demostrar que en el mundo de los creadores de contenido, y en redes sociales se comenta que nada está completamente peleado, y todo puede ser material para una historia viral.