Mientras los televidentes se siguen preguntando ¿dónde está Claudia Bahamón?, la situación en ‘MasterChef’ se sigue tornando más compleja para los participantes, que ahora son solo diez.

Vea también: Claudia Bahamón dice cuándo volverá a 'Masterchef'

En un nuevo reto, en el que ya no figurará el pin de inmunidad, los cocineros tuvieron la libertar de cocinar una receta que les recordara su hogar, y en esta oportunidad Martina ‘La peligrosa’ se ganó los elogios de los jueces y su pase directo al balcón. Pero antes de llevar a cabo este reto, el jurado indagó un poco sobre cómo ha sido el proceso para algunos de los famosos dentro del programa.

Jorge Rausch no dudó en dirigirse a Cony Camelo y le preguntó si ha usado alguna estrategia para lograr ingresar al top 10. La actriz expresó que ha sido muy duro y que la suerte no ha estado de su lado. “Yo entré creyendo que sabía cocinar y rápidamente me di cuenta de que no. He tenido mal suerte (refiriéndose a su mala racha con los delantales negros)”, aseveró.

Y luego agregó: “Siempre dije que yo saldría antes porque no estaba resistiendo. Uno pierde acá como cuatro años de vida”.

Después, los cocineros debieron asumir otro reto en el que el huevo será el protagonista. Si bien, este capitulo aún no ha sido transmitido completamente, en un avance de lo que ocurrirá este miércoles, se puede observar que las preparaciones no dieron la talla y los jueces no tuvieron contemplación al emitir sus duras opiniones.

Rausch les hará un fuerte llamado de atención y les recuerda que deben seguir sus instrucciones. Asimismo, el chef les informa que ante el desastre en varias de las preparaciones se verán en la obligación de asignar varios delantales negros.

Por su parte, Adria Marina expresó que uno de los platos presentados en el atril le pareció desagradable. Ante esto, varios de los participantes manifestaron su preocupación y otros no contuvieron la lágrimas, como fue el caso de Camelo.

Lea también: Cony Camelo mostró su cambio de look y limitó los comentarios en sus redes

La actriz, con evidente frustración dijo: "quisiera ya no estar acá". Este comentario ha sido tema de discusión en redes sociales, donde los internautas han señalado que quizá Camelo renuncie.

Solo queda esperar el capitulo de este miércoles y ver en qué termina este drama.