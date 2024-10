‘MasterChef Celebrity Colombia 2024’ ya llegó a la mitad de su ciclo en la que solo quedan 10 participantes que continúan en su lucha por coronarse como los mejores de la cocina. Si bien, los últimos retos han sido muy comentados en redes sociales, lo que también ha llamado la atención de los televidentes es la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón.

Vea también: Temu le contestó a Melissa Martínez por falsificación de sus vestidos: “No hemos recibido respuesta”

Desde el pasado 26 de septiembre, la oriunda de Neiva, Huila, no ha estado en el reality, situación que ha generado curiosidad. Ante esto, a través de las redes de Canal RCN postearon varias imágenes con las que pretendían “dar pistas” sobre el paradero de Bahamón.

“¿Dónde está Claudia Bahamón? La presentadora de #MasterChefCelebrity despertó la incógnita tras brillar por su ausencia en el reto de campo. ¡Aquí algunas pistas sobre su paradero!”, se puede leer en Instagram junto a varias fotos editadas en las que se ve la conductora en la Nasa, en un safari, nadando con delfines, esquiando, jugando fútbol americano, escalando y en la India.

Lea: Las tres famosas que fueron novias de Jacques Toukhmanian: dos no se podían ver ni en pintura

Ahora, tras varios días, Claudia aclaró si regresará o no al programa. A través de su cuenta en X, Bahamón bromeó sobre su ausencia. “Ya no me acuerdo cuando regreso a ‘Masterchef’, pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa”, expresó Bahamón.

Ya no me acuerdo cuando regreso a Masterchef pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa. #MasterChefCelebrity Jajajajaj — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) October 1, 2024

Luego, recurrió a su cuenta en Instagram para informar que sí regresará y lo hará esta semana. “¡Comenzó esto! La locura lo que se viene amigos. Bueno, y regreso el jueves, prometido”, escribió Bahamón, indicando que estará de vuelta el 3 de octubre.

Sus seguidores ni dudaron en celebrar su noticia. “¡Clau…! ¿hasta el jueves? El equipo todo está muy bacano, y los “chefs” ni se diga, pero vos haces mucha falta. Vicky nos hizo reír mucho anoche, preguntando que, si todavía trabajabas en el programa”, “Que gran noticia”, “Hiciste mucha falta, nadie como tú”, son algunos de los tantos comentarios. Claudia Bahamón se despide de Ilenia Antonini En el más reciente reto de eliminación, para sorpresa de muchos Ilenia Antonini debió abandonar la competencia al no destacarse con la preparación de unas crepes que, además, para Jorge Rausch resultó irónico ya que la actriz siempre se destacó por sus platos dulce. Si bien Claudia Bahamón no estuvo presente en su despedida, uso sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a la joven. Vea también: Exsuegra de Epa Colombia tendría que ver con su separación de Karol Samantha