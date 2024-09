Jacques Toukhmanian o ‘Jacko’ es uno de los participantes de MasterChef Celebrity que más ha destacado en el ‘reality’, en su versión del 2024.

El colombiano, que lleva en su sangre varias culturas, ha llamado bastante la atención por su carrera actoral, pero también por asuntos de su vida privada como su orientación sexual.

En una conversación con el personaje de ‘Diva Rebeca’, del periodista Omar Vásquez, aseguró que desde muy joven fue señalado por supuestamente ser “gay”, pero la realidad es que le gustan las mujeres.

“A mí me hicieron bullying de niño diciéndome ‘usted es gay, usted es marica’, y a mí me afectaba”, expresó. “Con el tiempo me tocó terapearme para darme cuenta de que eso no tiene nada que ver con un insulto, aunque la gente lo siga usando así”, agregó.

Las novias famosas de Jacques Toukhmanian

Ahora, el actor hizo una revelación sobre las parejas que ha tenido. En una divertida entrevista con ‘Monólogos sin propina’, el cual es realizado por Frank Martínez, Mauricio Arias y Adrián Parada, ‘Jacko’ habló de su primer amor que surgió cuando interpretó a ‘John David’ en ‘Francisco, el matemático’.

Según el hombre su primera novia fue la actriz Diana Ángel, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’. Dicha relación duró alrededor de un año, pero se terminó, al parecer porque la cantante nunca lo presentó como “su novio”, sino como su amigo.

Tiempo después inició un romance con Carla Giraldo, pero terminó con ella porque aún seguía enamorado de Diana. Este hecho llevó que las dos actrices no se pudieran ver “ni en pintura”, pero hoy en día son buenas amigas.

Tras terminar nuevamente y ya de manera definitiva con Ángel, empezó un noviazgo con Mónica Lopera, quien interpretaba a ‘Clara’ en ‘Francisco, el matemático’.

Sus personajes en dicha novela tenían un romance, e incluso, llegaron a tener un hijo. Dicho amor de ficción pasó a la realidad, pero solo duró 11 meses. Al final quedaron como amigos, afirmó Toukhmanian.

