MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana en la actualidad. El formato está por presentar a sus 10 semifinalistas; la primera persona confirmada es la cantante Martina ‘La peligrosa’.

Como se recuerda, el último eliminado del ‘reality’ fue el comediante Franko Bonilla, quien generó controversia en las redes sociales por presentar una hamburguesa con arroz, platillo que no estuvo a la altura de la competencia.

Los jurados no probaron el platillo y le aseguraron en ese instante que él debía retirarse de la competencia, no obstante, no dudaron en llenarlo de elogios por su evolución en MasterChef.

Quien sintió “un fresquito” con la eliminación de Franko fue Cony Camelo, con quien el hombre tuvo varios encontrones dentro del programa. La actriz fue duramente criticada en las redes sociales en diferentes ocasiones por los comentarios que hacía sobre Bonilla.

Franko Bonilla habló de Cony Camelo

Ahora y gracias a su eliminación, el comediante está dando varias entrevistas a medios de comunicación y en La Mega estuvo como invitado de honor.

En ‘El Mañanero’, Franko Bonilla dio a conocer el posible origen de su enemistad con Cony Camelo.

De acuerdo con lo expresado por el exparticipante de MasterChef Celebrity, ellos dos nunca han tenido la oportunidad de sentarse y hablar, aunque sea media hora “para que ella tome ese tipo de acciones” hacia él.

En la misma conversación, recordó que hace tiempo tuvieron una charla de cinco minutos, en la cual, la mujer se mostró amable. Franko le expresó que ambos tuvieron una oportunidad de conocerse en el pasado cuando ella iba a dictar una clase en Casa E y él iba a asistir, pero al final no se dio.

Entre los demás estudiantes surgió una conversación sobre los atributos de Camelo, algo que él también consideró y que no dudó en manifestárselo.

“Ella tiene una cola muy seductora. Ella termina de escucharme, sonríe y me tomó el hombro y dijo: ‘Listo, Franko a cambiarnos que toca ir a cocinar’”, dijo.

