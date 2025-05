Este 13 de mayo, en un día lleno de simbolismo para los creyentes católicos, Jorge Iván Díaz, mejor conocido como Churo Díaz, cumplió uno de sus sueños personales al unirse por la iglesia con su esposa Claudia Aponte, en una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la parroquia Inmaculada Concepción de Valledupar. La fecha, que coincide con la celebración del Día de la Virgen de Fátima, fue elegida especialmente por la pareja, que ya se había casado por lo civil en 2017.

Churo Díaz es un nombre bien conocido en la música vallenata. Nacido en Urumita, La Guajira, es hijo del también cantante Adanies Díaz y uno de los exponentes más reconocidos de la llamada 'Nueva Ola del Vallenato'. Su carrera ha estado marcada por éxitos que han llegado al corazón del público, como La llamada clandestina, Chao contigo y El rey guajiro, y ha obtenido reconocimientos como discos de oro, discos de platino, Premios Luna y el prestigioso Congo de Oro.

Desde joven, Churo mostró su pasión por el folclor vallenato, y con el paso de los años ha logrado consolidarse como una figura importante en la renovación del género. Su potente voz y su estilo auténtico le han valido una legión de seguidores que no solo admiran su música, sino también su vida personal.

Su historia de amor con Claudia Aponte comenzó hace más de siete años y se fortaleció con la llegada de su hija Gabriela, quien actualmente tiene seis años. Después de casarse por lo civil en Barranquilla en 2017, la pareja decidió dar el siguiente paso y llevar su unión ante Dios. La emotiva ceremonia religiosa fue uno de los eventos sociales más destacados de la escena vallenata en 2025.

La parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el corazón de Valledupar, fue adornada con una elegante y floral decoración. Claudia Aponte lució un vestido blanco con detalles en encaje floral, escote profundo y espalda descubierta, acompañada por una falda amplia que la hacía ver como una reina. Por su parte, el Churo Díaz apostó por un smoking en tonos blanco y dorado que reflejaba la elegancia y el estilo del momento.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban reconocidas figuras del folclor vallenato, entre ellos Poncho Zuleta, Iván Villazón, Ana del Castillo y Beto Zabaleta. Todos ellos celebraron junto a la pareja este momento tan especial, demostrando la unión y el respeto que reina entre los exponentes del género.

La recepción se llevó a cabo en un reconocido centro de convenciones de Valledupar, donde los invitados disfrutaron de una noche llena de música, alegría y celebración. La fiesta fue animada por la Orquesta Sensación y el artista Gusi, quien le cantó a la pareja en su día especial. Como era de esperarse, no faltaron los vallenatos románticos y parrandones que pusieron a todos a cantar y bailar.

A través de las redes sociales, los asistentes y fanáticos del cantante compartieron imágenes y videos del evento. Las publicaciones se llenaron rápidamente de comentarios positivos, felicitaciones y muestras de cariño hacia el artista y su esposa. Las imágenes de la decoración, los looks de los invitados y los momentos más emotivos de la boda no tardaron en hacerse virales.

La boda por la iglesia marca un nuevo capítulo en la vida de Churo Díaz, no solo como artista, sino como hombre de familia. En varias entrevistas, el cantante ha expresado lo importante que es para él mantener una vida equilibrada entre su carrera artística y su rol como esposo y padre. Su boda es una reafirmación de su compromiso con los valores familiares y su fe.

Con este evento, el intérprete reafirma también su conexión con sus raíces, su fe y su tierra, al elegir Valledupar, capital mundial del vallenato, como el escenario para sellar su amor por segunda vez. El 13 de mayo de 2025 será recordado por los seguidores del género no solo como una fecha religiosa, sino también como un día en que el amor, la música y la tradición vallenata se unieron en un solo canto.