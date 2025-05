La eliminación de Karina García de La casa de los famosos Colombia la noche del 11 de mayo sigue generando intensas reacciones entre fanáticos, exconcursantes y seguidores del popular reality. Una de las voces que más ha llamado la atención tras la salida de la modelo antioqueña fue la del creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, quien también participó en el programa y vivió de cerca la presión del juego y la estrategia dentro del formato.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, La Liendra fue consultado por sus seguidores sobre su opinión frente a la reciente salida de Karina. Su respuesta fue clara y dejó ver tanto su respeto por el juego estratégico como su admiración por la fortaleza de la exconcursante.

“La salida de Karina fue de manera estratégica y muy bien jugada porque se unieron los participantes de La casa contra ella para sacarla y les salió muy bien”, comenzó diciendo el influencer. Sin embargo, también criticó duramente la actitud de algunos participantes que, según él, excedieron los límites del respeto. “Siento que se hubieran podido unir entre todos para sacar a Karina sin tanta grosería o sin tanto comentario negativo, porque sí siento que algunos participantes fueron muy odiosos”, añadió.

Una de las frases que más resonó en redes y que dejó en evidencia el impacto de Karina dentro y fuera del programa fue la siguiente:

“Karina muy fuerte, parce. Se tuvieron que unir todos los fandoms para sacar a Karina y, sin embargo, casi vuelve a ingresar. Muy fuerte Karina”.

Esta afirmación ha sido repetida por cientos de seguidores en redes sociales, quienes no dudan en manifestar su indignación ante lo que consideran una eliminación injusta. De hecho, apenas se conoció el resultado de la votación —donde Karina obtuvo más del 47 % de los votos negativos—, los comentarios de rechazo no se hicieron esperar en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Muchos usuarios han cuestionado la forma en que varios concursantes arremetieron contra la modelo y expresaron su molestia por lo que consideran una campaña de desprestigio hacia ella.

Karina García: una jugadora fuerte que dividía opiniones

Karina, quien ingresó como una de las figuras del “Cuarto Fuego”, rápidamente se convirtió en una de las participantes más visibles del programa. Su personalidad directa, su historia como madre y enfermera, y sus enfrentamientos con figuras como Yina Calderón y La ToxiCosteña, la posicionaron en el centro de la conversación pública. Pese a las divisiones que generaba, nadie puede negar que era una de las jugadoras más fuertes y que siempre generaba contenido para la audiencia.

Con su salida, muchos sienten que la competencia ha perdido emoción. Así lo dejó entrever también La Liendra, quien expresó que aunque quiere que Melissa gane, la presencia de Karina hacía más interesante el programa.

“Me gustaría que ganara el reality Melissa, pero me gustaba más que estuviera Karina porque siento que era la única que le podía competir. Uno quiere que gane Melissa, pero también era bueno tener ese versus ahí”, explicó. Y agregó: “Ahora siento que La casa le quedó muy sola y muy fácil a Melissa y para mí en este momento no hay nadie que le pueda dar la talla”.

¿Quién es La Liendra y por qué es concocido?

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, es uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia. Saltó a la fama por sus videos de humor en redes sociales y ha sabido consolidar una comunidad que lo sigue fielmente. Su paso por La casa de los famosos fue breve pero dejó huella, ya que dentro del reality mostró una faceta más seria y reflexiva, ganándose el respeto de algunos y la crítica de otros.

Aunque ya no está en competencia, mantiene una conexión directa con los seguidores del programa. En esta misma ronda de preguntas, respondió si extrañaba estar en el reality. Su respuesta fue contundente: “Feliz de estar afuera de La Casa de los Famosos y cero envidia de no estar adentro, me siento contento de estar en mi casa”.

¿Qué sigue para Karina?

Mientras tanto,Karina García continúa con su gira de medios tras su salida del programa. En sus primeras declaraciones, ha desmentido rumores que la vinculan con el ex de Marcela Reyes y ha insistido en que su participación en el reality fue auténtica, fiel a sus valores y convicciones.

Su salida puede haber sido una jugada estratégica, pero su nombre continúa dando de qué hablar. La pregunta ahora es: ¿volverá a sorprendernos con un nuevo proyecto o aparición pública que reavive la conversación?

Lo que es claro es que, como dijo La Liendra, “Karina, muy bien. Muy fuerte”.