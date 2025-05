La influencer y empresaria barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus millones de seguidores este lunes al anunciar públicamente que apoyará a Valentina Ruíz, conocida como 'La Jessu', en su paso por La casa de los famosos Colombia. El inesperado respaldo se dio luego de una emotiva declaración que Valentina hizo durante el brunch del domingo 11 de mayo, previo a la gala de eliminación.

Le puede interesar: Karina García regresa temporalmente a La casa de los famosos Colombia: ¿qué hará con los participantes?

En medio de una ronda de preguntas con sus compañeros, Valentina confesó que la amistad que más le ha dolido perder ha sido la de Valdiri. “Yo tuve muchas oportunidades para salir a decir cualquier cantidad de cosas de ella en redes sociales y no lo hice. Nunca lo voy a hacer, aunque yo haya tenido mis motivos. Pienso que fue mucho más lo bonito y positivo, y realmente va a hablar más mal de mí que de ella”, dijo conmovida la caleña de contenido chispeante y estilo auténtico, que se ha ganado el cariño del público.

Valdiri, al ver el clip, no tardó en reaccionar. Lo reposteó en sus redes sociales junto con un mensaje conciliador: “Tú por un problema no puedes perder una amistad, y ella me mandó un mensaje tan lindo que recordé a la Jessu de hace 5 años”, expresó. También reflexionó sobre las amistades verdaderas y el aprendizaje que deja una experiencia como esta. “Uno no le puede llamar amigo a todo el mundo, pero a ella sí la conozco y sé el verdadero talento que tiene. Por eso, si a mí me toca decirles a ustedes que la apoyen, por favor háganlo”.

No te quedes sin leer: Hay nuevo eliminado en La casa de los famosos Colombia: una de las 'chicas Fuego' abandonó la competencia

Como muestra de su renovado cariño, la barranquillera le envió una maleta repleta de ropa nueva a Valentina, con el mensaje escrito: “Te amo, con mucho amor para que te veas más linda. Te amo y tienes apoyo”.

Este gesto ha generado una oleada de comentarios positivos y ha cambiado por completo el panorama dentro del reality. Ahora Valentina no solo cuenta con el respaldo de Karina García, la eliminada más polémica hasta el momento y que mantiene una base de seguidores muy sólida, sino que también tiene a Andrea Valdiri, una de las creadoras de contenido más influyentes del país, de su lado.

Cabe recordar que la ruptura entre Valdiri y Valentina se dio hace un tiempo por un conflicto relacionado con Aída Merlano. En su momento, Valentina se tomó el asunto como algo personal, y eso generó una distancia entre ambas. Sin embargo, parece que las heridas han sanado y el reencuentro emocional entre estas dos figuras femeninas ha sido bien recibido por sus fans.

Lea también: La Liendra opinó sobre la eliminación de Karina García en La casa de los famosos: “Se unieron todos para sacarla y casi vuelve al reality”

Andrea Valdiri es reconocida por su humor espontáneo, su capacidad de reinventarse en redes sociales y su cercanía con el público. Además de influencer, es bailarina, empresaria y madre. Por su parte, Valentina Ruíz, 'La Jessu', se ha hecho viral en múltiples ocasiones por su autenticidad, ocurrencias y estilo relajado. A pesar de que no era una de las favoritas al inicio del programa, ha sabido posicionarse y ahora, con estos nuevos apoyos, podría convertirse en una fuerte competidora.

Más noticias: Karina García aclara que nunca estuvo con el ex de Marcela Reyes y desea aclarar todo con su examiga

El giro que ha dado esta amistad podría alterar el rumbo del programa. Las comunidades digitales de Karina García y Andrea Valdiri tienen un gran poder de convocatoria, y podrían impulsar significativamente el desempeño de Valentina en las próximas galas. La dinámica del reality, que hasta ahora parecía centrarse en duelos como el de Melissa Gate vs. Karina, podría cambiar drásticamente con este nuevo eje de alianzas.

Los próximos días en La casa de los famosos Colombia prometen estar cargados de emociones, y los seguidores están atentos a cómo se desarrollarán las nuevas estrategias dentro y fuera del set.