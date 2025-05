La creadora de contenido paisa Karina García, recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, se ha convertido nuevamente en tendencia, pero esta vez no por conflictos dentro del reality, sino por un escalofriante suceso paranormal que la dejó sin palabras. El video, captado por las cámaras del canal 24/7 del programa, muestra un inquietante momento mientras la exconcursante dormía sola en la habitación del líder.

La escena que ha circulado ampliamente en redes sociales fue presentada por primera vez a Karina en el programa El Cartel Paranormal de La Mega. En el clip se observa a Karina durmiendo totalmente cubierta por una sábana, cuando de repente, algo debajo de la tela comienza a levantarse y moverse de arriba abajo de forma inexplicable. Lo más inquietante es que, según se ha confirmado, la joven se encontraba completamente dormida y sola en ese momento.

Al ver el video por primera vez, Karina no pudo ocultar su impresión. ‘No sé, no tengo idea. La verdad me asombra muchísimo ver eso. Estoy dudando si realmente soy yo, no sé, no tengo idea. Ya estoy a punto de creer que los duendes existen. ¡Qué miedo!’, dijo entre risas nerviosas y una notoria incomodidad.

¿Quién es Karina García?

Karina es una reconocida influenciadora digital y empresaria nacida en Medellín, conocida por su carisma, su humor en redes sociales y su presencia constante en eventos de la farándula nacional. Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, fue una de las concursantes más comentadas, tanto por sus relaciones con los demás participantes como por su fuerte temperamento.

Fue eliminada recientemente en medio de una ola de polémicas dentro del reality. Su salida fue impulsada por conflictos con otras participantes, como Yina Calderón y la ToxiCosteña, así como por tensiones derivadas de su cercanía con Andrés Altafulla, lo que provocó celos y estrategias por parte de sus contrincantes. La eliminación de Karina ese ha convertido en una de las más comentadas en redes sociales, con una mezcla de apoyo y críticas por parte del público.

Lo paranormal en el reality

Aunque La casa de los famosos Colombia es conocida por los dramas entre sus participantes, esta no es la primera vez que se mencionan situaciones fuera de lo común dentro del programa. Sin embargo, el caso de Karina ha sido el más viral debido a la claridad del video y la reacción sincera de la influenciadora al verlo.

Durante la entrevista en El Cartel Paranormal de La Mega, Karina insistió en que jamás había visto ese clip y aseguró que el momento la dejó totalmente intrigada. ‘No sabría explicarlo. Qué impresión, de verdad. Me da susto’, reiteró, dejando abierta la posibilidad de que algo fuera de este mundo la haya visitado durante su estadía en el reality.

Las redes reaccionan

La grabación se ha viralizado rápidamente en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde miles de usuarios han compartido teorías, desde bromas con fantasmas y duendes, hasta comentarios más serios sobre posibles sucesos paranormales en la casa-estudio. Algunos internautas incluso afirman haber notado movimientos extraños en otras transmisiones nocturnas del canal en vivo.

¿Fenómeno paranormal o ilusión óptica?

Aunque algunos sostienen que podría tratarse simplemente de un movimiento involuntario del cuerpo mientras dormía, otros aseguran que el patrón del movimiento no corresponde a un comportamiento humano normal. La falta de explicación concreta ha generado una ola de comentarios y teorías conspirativas entre los seguidores del programa.

Sea cual sea la verdad detrás del video, lo cierto es que Karina García ha vuelto a ocupar titulares. Esta vez no por sus enfrentamientos en el programa, sino por un episodio que la hace dudar incluso de su propia lógica.