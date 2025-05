A pocos días de cumplirse tres años desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, nuevos detalles salen a la luz sobre los motivos detrás del quiebre. Según el periodista de espectáculos Javier Ceriani, el exfutbolista habría estado vinculado a fiestas privadas con dinámicas similares a las del productor estadounidense Diddy Combs, eventos marcados por el consumo de sustancias, la presencia de varias personas y encuentros íntimos masivos.

Ceriani aseguró que el entorno en el que se desenvolvía Piqué incluía una casa con espejos, colchones inflables y objetos para prácticas sexuales. Afirmó además que el español asistía a estas reuniones acompañado por otros integrantes del plantel del FC Barcelona. En ese contexto, el periodista dijo que Piqué habría contraído una infección, la cual posteriormente habría afectado a Shakira. El cuadro clínico, según la versión, habría provocado que la cantante perdiera la voz temporalmente.

Shakira habría intentado salvar la relación pese a conocer las infidelidades

Javier Ceriani también reveló que Shakira estaba al tanto de las infidelidades del exjugador, pero aún así intentó salvar la relación por el bienestar de sus hijos. No obstante, todo habría cambiado cuando la barranquillera se enteró del estilo de vida que llevaba su entonces pareja. Las declaraciones del periodista apuntan a que las fiestas no eran esporádicas y que Clara Chía Martí no fue una sorpresa para la cantante, ya que las traiciones venían de tiempo atrás.

Ceriani detalló que, según sus fuentes, la relación entre Shakira y Piqué ya estaba fracturada mucho antes de hacerse pública su separación. A esto se suman los problemas de salud que habría sufrido la artista como consecuencia de los comportamientos del deportista. Estas versiones alimentan aún más la controversia en torno a la pareja, cuya ruptura fue anunciada oficialmente en junio de 2022 tras 12 años juntos.