La participación de Carla Giraldo en MasterChef Celebrity Colombia 2021 continúa siendo tema de conversación entre los seguidores del programa. Durante una reciente entrevista con Laura Acuña, la actriz habló abiertamente sobre su enfrentamiento con la comediante Liss Pereira, con quien tuvo una fuerte discusión que marcó un antes y un después en la temporada.

No deje de leer: Melissa Gate se pasó y cuestionó la experiencia de Carla Giraldo: la presentadora fue contundente con ella

Giraldo relató que el conflicto se originó durante un reto de eliminación, en el que varios participantes habrían infringido las reglas. Desde el balcón, donde ella se encontraba a salvo, cuestionó la conducta de los concursantes. Su comentario hacia Pereira, aludiendo al ejemplo que daba a su hijo, generó una reacción inmediata.

“Le dije que sus amigos estaban haciendo trampa y lancé la frase ‘¿ese es el ejemplo para tu hijo?’. Eso desató todo”, comentó Giraldo. Pereira respondió con molestia y, pese a las disculpas posteriores de la actriz, no hubo reconciliación. “La embarré, debí expresarlo de otra manera, pero ella no aceptó mis disculpas”, agregó.

Tensiones en La casa de los famosos Colombia

La experiencia de Carla Giraldo como presentadora en La casa de los famosos Colombia también ha estado marcada por la polémica. En la primera temporada del reality, las tensiones entre Giraldo y Cristina Hurtado fueron evidentes. En una transmisión en vivo, ambas protagonizaron un momento incómodo que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Giraldo recordó el incidente durante una entrevista con Los 40. “Cristina no continuó el guion, y al preguntarle con qué seguíamos, me respondió: ‘Dígalo usted, que usted hizo la tarea’. Me sentí expuesta en cámara y luego me fui a llorar”, confesó.

A pesar de ese episodio, Giraldo continuó como presentadora en la segunda temporada del programa, ahora acompañada por Marcelo Cezán.

Más noticias: Canal RCN le contará a Yina Calderón que Epa Colombia está en la cárcel: así será la revelación