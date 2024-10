Yerry Mina, a sus 30 años, ha construido una destacada carrera en el fútbol internacional, lo que le ha permitido ser un jugador clave en la Selección Colombia, contribuyendo significativamente a sus buenos resultados en competiciones importantes.

Originario de Guachené, Cauca, Yerry está casado con Geraldine Molina, y juntos tienen una hija llamada Kristine. Actualmente, el defensor milita en el Cagliari Calcio, equipo de la Serie A de Italia. Su talento no ha pasado desapercibido, y recientemente fue convocado por Néstor Lorenzo para integrar la nómina de la Selección Colombia en los partidos de Eliminatorias contra Bolivia y Chile.

En medio de su convocatoria, un detalle personal llamó la atención de sus seguidores: una foto de su infancia se viralizó en redes, generando nostalgia y ternura entre los fanáticos del jugador.

La foto de Yerry Mina que se hizo viral

El pasado 23 de septiembre, Yerry Mina cumplió 30 años, una fecha especial que no pasó desapercibida en redes sociales, donde el futbolista recibió una avalancha de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, colegas y familiares. Entre los muchos gestos de cariño que recibió, uno de los más emotivos fue el de su hermano menor, Juan José Mina, quien compartió una conmovedora fotografía de su infancia que despertó la nostalgia de quienes conocen de cerca la historia del defensor colombiano.

En la imagen, se puede ver a un Yerry Mina aún niño sosteniendo en brazos a su hermano, quien en ese momento era apenas un bebé. Este recuerdo familiar no solo capturó la atención de los fanáticos del jugador, sino que también desató una ola de comentarios y ‘me gusta’, en los que muchos resaltaron la cercanía y el profundo lazo que existe entre los hermanos.

La publicación se llenó de mensajes de admiración hacia Mina, destacando no solo su crecimiento como jugador y su exitosa carrera internacional, sino también su calidad humana y el fuerte sentido de unidad familiar que siempre ha mostrado. Este gesto, lleno de cariño y nostalgia, no hizo más que consolidar la imagen de Yerry Mina como una figura querida y respetada tanto dentro como fuera de las canchas, alguien que ha sabido ganarse el corazón de los colombianos no solo por su talento futbolístico, sino por su humildad y apego a sus raíces.

