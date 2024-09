El pasado 10 de septiembre, las selecciones de Colombia y Argentina se vieron las caras en el Metropolitano de Barranquilla para disputar un juego para sumar puntos en las Eliminatorias al Mundial del 2026.

A pesar de una alta temperatura, la ‘tricolor’ consiguió ganar 2 – 1, en un partido que generó bastantes expectativas, ya que dos meses atrás ambos ya se habían enfrentado en la final de la Copa América y, en esa ocasión, los dirigidos por Lionel Scaloni se llevaron el triunfo.

Cabe recordar que, antes del partido, el técnico Scaloni también se quedó de la temperatura: Vamos a un lugar en el que hace muchísimo calor, en el que jugamos a un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno, esto es como ir a no ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y bueno, es lo que hay, han decidido jugar en ese horario y allí iremos”.

“ A veces nos toca a ganar, como nos tocó con Colombia la otra vez (final de la Copa) y hoy nos toca perder. Todos le quieren ganar a la Selección Argentina. No estuvo bueno que nos hayan silbado el himno, pero entiendo que es algo desde el dolor porque ellos tenían la ilusión de ganar la Copa América y fue para nosotros”, agregó.

Ryan Castro le respondió a Rodrigo de Paul

Ahora, Ryan Castro, intérprete de la canción ‘El ritmo que nos une’, decidió contestarle al futbolista a través de una transmisión en vivo compartida por el ‘influencer’ Davoo Xeneize, dejando claro que los futbolistas de la Selección Colombia tampoco están acostumbrados a la temperatura de Barranquilla.

Al primero que se escuchó fue al creador de contenido argentino declarando: “Colocaron ese horario porque capaz los jugadores colombianos están más acostumbrados a jugar con ese sol que los jugadores argentinos y podía hacer una pequeña ventaja, que no tiene nada de malo. En su momento Argentina fue jugar contra Chile y Chile cambio la localidad para jugar con una pequeña altura, para que sea como una desventaja para nosotros. No digo que sea malo, pero yo creo que por eso jugaron en ese horario para que haya más calor y que a los argentinos les afecte más, pero no vamos a meter eso de excusa, nos ganaron y listo, es la realidad”.

El reguetonero afirmó: “La mayoría de jugadores colombianos, juegan en Europa, en Brasil, en Inglaterra y no están jugando aquí todo el tiempo como para decir: ‘Ah, no, ellos están acostumbrados’”.

