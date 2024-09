Néstor Lorenzo se ha convertido en una pieza clave para la Selección Colombia. El técnico argentino ha guiado a los jugadores para conseguir varios triunfos consecutivos, al igual que llegar hasta la final de la Copa América 2024.

El hombre suele recibir muchos comentarios positivos por parte de los aficionados, pero algo que lo caracteriza llama la atención en cada partido.

El sudamericano, de 68 años, usa un traje de color negro y una camisa vinotinto, ‘pinta’ a la que en ocasiones le agrega unas gafas negras, según el clima, el horario y el lugar donde se esté disputando un juego.

Esto llevó a que en una entrevista con el periodista Jaime Dinas, que se realizó cuando se celebraba la Copa América, se le preguntara por qué siempre usa el mismo atuendo.

Contrario a lo que muchos creían, Lorenzo aseguró que tiene varios trajes y camisas, pero todos del mismo color.

“Son las mismas [traje y camisa], pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar (Argentina) me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, aseguró.

Igualmente, dejó claro que no le tiene ‘agüero’ a este estilo de vestimenta, solo le gustan los colores: “No tengo muchas cábalas, una que otra, pero creo mucho en Dios y le pido a él que me ilumine para tomar sabias decisiones”.