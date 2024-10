El domingo 13 de octubre, el reconocido creador de contenido ‘El Mindo’ fue víctima de robo en Cali, luego de haber llegado a su ciudad natal para organizar un festival.

De acuerdo con lo narrado por el ‘influencer’ el fin de semana un hombre, al que expuso en sus redes sociales con la ayuda de cámaras de seguridad, se llevó su vehículo con el apoyo de clonación de controles de apertura carros.

“El día de ayer fue hurtado mi vehículo a las 8:29 de la noche en el sur de la ciudad de Cali, por el sector de Pance, por lo que observan están utilizando la modalidad de clonar los controles de apertura del vehículo y fui víctima de este. El vehículo es una Camioneta Toyota TXL color blanco de placas ZZM 003. Ya se puso el denuncio y estamos a la espera de la gestión de las autoridades competentes”, aseguró en Instagram.

Camioneta de El Mindo apareció

Después de que terminara el puente festivo, El Mindo publicó en las historias de la misma red social una serie de videos en los que detalló cómo se dieron los hechos.

Según expresó el caleño, el domingo salió junto a otras personas a tomarse unos cocteles y cuando fue a buscar su vehículo se dio cuenta de que no estaba. “Cuando salimos, no vi la trompa del carro, solo un Renault Symbol estacionado donde debería estar mi camioneta. Pensé que era imposible estar alucinando por las margaritas que tomé”, expresó.

Con la ayuda de las autoridades iniciaron de inmediato la búsqueda de la camioneta, y en el camino, se descubrió un deshuesadero de carros ilegal, pero su auto no estaba allí.

Por fortuna su camioneta apareció, no obstante, dio a conocer que su carro como tal no fue robado, sino secuestrado: “Los carros no los roban, los secuestran. Me dijeron que me iban a empezar a llamar para intentar sobornarme, pero decidí llevar el proceso como debía ser. Creo en el cambio y en que Cali merece mucho más”, aseveró.

