El caso de Sean ‘Diddy’ Combs sigue dando de qué hablar ya que recientemente el rapero fue “golpeado” por una nueva ola de demandas en su contra por abuso y agresión contra mujeres, hombres y un menor de edad. Esta sería la primera vez que el artista es señalado de tales hechos por un menor.

Según detallaron los medios de comunicación estadounidenses, dichas demandas se llevaron a cabo en un tribunal federal de Manhattan, sumándose así a una larga lista de acusaciones contra el magnate del hip-hop. En esta oportunidad, las demandas se presentaron de forma anónima para proteger la identidad de los acusadores, dos por mujeres identificadas como Jane Does y cuatro por hombres identificados como John Does.

Algunos de los demandantes, al igual que los demás, afirman que ‘Diddy’ utilizó su fama y la promesa de un potencial estrellato para atraer a las víctimas a fiestas lujosas o lugares de reunión llenos de drogas donde luego las atacaba. Algunos afirman que los golpeaba o drogaba. Otras de estas personas dicen que amenazaba con matarlas si no hacían lo que él quería o si hablaban en su contra.

Las demandas describen supuestas agresiones que datan de mediados de la década de 1990, incluso en las fiestas blancas repletas de celebridades en los Hamptons de Long Island, en una fiesta en Brooklyn e incluso en el almacén de la tienda departamental insignia Macy's en el centro de Manhattan.

Estas personas forman parte de un grupo de más de 100 presuntas víctimas que están en proceso de emprender acciones legales contra Combs. El artista fue arrestado el 16 de septiembre de este año por cargos federales de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual. Las demandas se encuentran entre más de una docena en el último año que acusan a ‘Diddy’ de agresión sexual.