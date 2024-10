Hace unas horas, Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’ publicó a través de su perfil de Instagram una serie de videos de cámaras de seguridad en los que expuso a un hombre que se llevó su camioneta este fin de semana.

De acuerdo con las declaraciones del creador de contenido, el domingo 13 de octubre a las 8:29 p.m., su camioneta Toyota TXL de color blanco fue robada al sur de Cali con una modalidad de clonación de controles de apertura del vehículo.

“El día de ayer fue hurtado mi vehículo a las 8:29 de la noche en el sur de la ciudad de Cali, por el sector de Pance, por lo que observan están utilizando la modalidad de clonar los controles de apertura del vehículo y fui víctima de este. El vehículo es una Camioneta Toyota TXL color blanco de placas ZZM 003. Ya se puso el denuncio y estamos a la espera de la gestión de las autoridades competentes”, escribió el ‘influencer’ en la red social.

En las imágenes compartidas se aprecia que se hace detalle en el rostro del hombre que se llevó su camioneta, y se agregó que el individuo abría arrojado del vehículo sus AirPods para evitar ser rastreado.

‘El Mindo’ fue víctima de los ladrones en Cali

El lunes festivo en la tarde, el famoso de redes sociales publicó un nuevo texto en el que aseguró que ha recibido mensajes en los que le expresan que le pueden ayudar a encontrar su carro, pero él prefiere dejar todo en manos de las autoridades.

“Quiero agradecerles a todos por el apoyo que he recibido. Es natural sentir rabia e impotencia ante situaciones como esta. He tenido muchos ofrecimientos para ‘recuperar el vehículo’ de formas atípicas o fuera de la justicia, pero he decidido dejar todo en manos de las autoridades competentes. No me interesa resolverlo de otra manera. Creo en mi ciudad y en el cambio. Esta vez me tocó a mí, pero no dejaré de apostar por una Cali que ha sido muy golpeada. Acabo de realizar un evento donde sentí el amor y la alegría de nuestra gente, y estos actos no van a desviar mi compromiso de poner a Cali en el mapa de forma positiva”, escribió.

