Linkin Park regresa a los escenarios con su nueva gira mundial, From Zero World Tour, marcando su vuelta después de una pausa de siete años tras la trágica muerte de Chester Bennington. La banda anunció su esperado concierto en Bogotá, Colombia, con una nueva cantante, Emily Armstrong, al frente de la agrupación.

El regreso de la banda, famosa por éxitos como 'In the End' y 'Numb' , es un evento esperado por millones de fanáticos que han seguido su trayectoria a lo largo de los años. La incorporación de Emily Armstrong, vocalista de la banda Dead Sara, ha sido un cambio importante que promete llevar a Linkin Park hacia una nueva era, sin perder su esencia característica.

El 11 de noviembre de 2024 será un día inolvidable para los fanáticos de Linkin Park en Colombia . La banda se presentará en el Coliseo Med Plus de Bogotá como parte de su From Zero World Tour , una gira que recorrerá ciudades icónicas alrededor del mundo, incluyendo Los Ángeles, Londres, Seúl, y Hamburgo. Bogotá es hasta el momento la única parada confirmada en América Latina, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

¿Quién es Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park?

El anuncio del regreso de Linkin Park no solo trajo la noticia de su gira mundial, sino también la incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista. Armstrong, conocida por su potente voz y energía sobre el escenario, es la vocalista de la banda Dead Sara. Su integración a Linkin Park marca una nueva etapa para la agrupación, tras el vacío que dejó Chester Bennington.

Emily Armstrong aporta frescura y vitalidad a la banda, y junto con el productor Colin Brittain, están preparados para llevar a Linkin Park a un nuevo nivel de creatividad y musicalidad. Su primer sencillo con la banda, "The Emptiness Machine", ha recibido críticas positivas y promete convertirse en uno de los favoritos del público.

Un nuevo álbum en camino

Además de la gira, Linkin Park lanzará su esperado nuevo álbum, From Zero, el 15 de noviembre de 2024. Este será el primer trabajo discográfico desde One More Light (2017) y, según Mike Shinoda, miembro fundador de la banda, el título es un tributo a los humildes comienzos del grupo bajo el nombre Xero. Shinoda explicó que el álbum captura el pasado, presente y futuro de la banda, fusionando su sonido característico con nuevas influencias.

Con From Zero, Linkin Park busca reconectar con su base de fanáticos mientras explora nuevas sonoridades, demostrando que su música sigue evolucionando y manteniéndose relevante en la escena musical global.

El regreso de Linkin Park con la gira From Zero World Tour es uno de los eventos más esperados del 2024. Los fanáticos en Colombia tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una banda que ha marcado generaciones y que, con su nueva alineación y álbum, promete continuar siendo una fuerza poderosa en la música rock.