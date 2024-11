El Black Friday, un día de descuentos especiales que se celebra anualmente el cuarto viernes de noviembre, es considerado el inicio oficial de la temporada de compras navideñas y es famoso por las promociones y rebajas significativas que ofrecen las tiendas físicas y en línea.

Este día atrae a millones de compradores en busca de ofertas en electrónica, ropa, electrodomésticos y más. El término 'Black Friday' tiene varios orígenes atribuidos, pero uno de los más conocidos es que hace referencia al momento en que los negocios pasaban de estar "en números rojos" (pérdidas) a "en números negros" (ganancias) gracias al incremento de ventas.

Hoy en día, el Black Friday se ha extendido a nivel mundial, con muchos países adoptando la tradición y ampliándola con eventos como el Cyber ​​Monday (descuentos en línea el lunes siguiente).

El último Black Friday de Colombia en 2024, se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

PlayStation anunció que este año también ofrecerá buenas ofertas durante la jornada del Black Friday. "Del 22 de noviembre al 2 diciembre, tanto jugadores como esas personas que disfrutan hacer regalos podrán descubrir una gran variedad de ofertas increíbles en juegos, hardware, accesorios y mucho más en PlayStation Store, PlayStation Gear y tiendas participantes", señaló la famosa marca de videojuegos de Sony Interactive Entertainment.

Las tiendas participantes de todo el mundo también ofrecerán promociones en consolas PS5, PlayStation VR2, videojuegos y accesorios para PS5. Entre los accesorios destacados se incluyen los controles inalámbricos DualSense y los auriculares inalámbricos Pulse Elite y Pulse Explore.

PlayStation Plus

Durante la promoción del Black Friday de PlayStation, los nuevos suscriptores de PlayStation Plus pueden aprovechar un descuento de hasta el 30% en la suscripción anual. Además, los miembros actuales de PlayStation Plus Essential pueden ahorrar un 25 % al actualizar a PlayStation Plus Extra, o disfrutar de un 30 % de descuento si eligen subir de PlayStation Plus Extra a PlayStation Plus Deluxe.

Con las suscripciones Extra y Deluxe, tendrás acceso a juegos mensuales, descuentos exclusivos, multijugador en línea y una amplia selección de títulos de PS4 y PS5 disponibles en el Catálogo de Juegos y el Catálogo de Clásicos. Disfruta de grandes éxitos como The Last of Us Part I, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt y muchos más.

PlayStation Store

PlayStation Store también se suma a las promociones con descuentos en cientos de juegos digitales para PS5 y PS4. Entre los títulos destacados se encuentran EA Sports Madden NFL 25, Star Wars Outlaws , Hogwarts Legacy y muchos más. Explora la tienda a partir del 22 de noviembre para descubrir la lista completa y consultar los descuentos disponibles en tu región.