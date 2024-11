Cuando anunciaron Horizon: Zero Dawn Remastered, todos pensamos lo mismo: ¿Era necesario? El juego original de 2017 sigue viéndose increíble, especialmente después del parche para PS5 que lo lleva a 60 FPS.

¿Por qué no invertir ese esfuerzo en algo más urgente, como un remaster de Bloodborne o el regreso de Metal Gear Solid 4? Pero, sorpresa, aquí estamos, con un lavado de cara que, aunque no era tan necesario, está rompiendo esquemas.

Mira además: Datos curiosos de Lego Horizon Adventures que debes saber antes de jugarlo

Más que un remaster: casi un remake

A diferencia de otras "mejoras" recientes (como The Last of Us Part II Remastered), Horizon: Zero Dawn Remastered sí justifica su existencia. De hecho, el salto gráfico es tan impactante que parece un remake.

Este trabajo impecable llega de la mano de Nixxes Software, expertos en llevar los juegos de PlayStation a PC. Esta vez se lucieron: nueva iluminación, texturas mejoradas, y un nivel de detalle que no tiene nada que envidiarle a su secuela, Forbidden West.