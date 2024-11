La legendaria saga de Horizon se vuelve a reinventar, y esta vez lo hace de una manera muy especial: con ladrillos LEGO. Guerrilla y The Lego Group unieron fuerzas para crear Lego Horizon Adventures, un juego que combina la épica historia de Aloy con la diversión y creatividad del universo Lego. Te contamos los datos más geniales que debes conocer sobre esta nueva aventura.

1. Una Colaboración Internacional de Ensueño

¿Un juego de Lego basado en Horizon? ¡Sí! Guerrilla y Studio Gobo trabajaron junto a The LEGO Group en su sede de Billund, Dinamarca, para darle vida a este proyecto. Kat Woolley, productora de Studio Gobo, dijo que transformar el tono serio de Horizon Zero Dawn en algo alegre y lúdico fue todo un reto, pero que fue emocionante: “Hacer un juego de LEGO es pura diversión y creatividad. Fue genial mezclar ese tono épico con la locura de LEGO”.

2. ¡Todo Está Hecho con Ladrillos Lego Reales!

¿Te imaginas poder construir en casa el mundo de Aloy? Pues en LEGO Horizon Adventures cada paisaje, máquina y edificio está diseñado con ladrillos LEGO reales. Si tienes las piezas adecuadas, puedes recrear cualquier parte del juego en tu habitación. Lucas Bolt, artista de Guerrilla, cuenta que todo el realismo de los paisajes de Horizon ahora tiene el toque Lego, y eso le da una onda súper especial y diferente.

3. Las Máquinas: Una Obra Maestra de Construcción

Las icónicas máquinas de Horizon Zero Dawn no podían faltar, pero adaptarlas al estilo Lego fue todo un arte. Comenzaron con un esqueleto de ladrillos y fueron añadiendo piezas hasta darle forma y detalle. Frédéric Andre, jefe creativo de The LEGO Group, asegura que el proceso de creación fue tan meticuloso como en el juego original. ¿La más curiosa? El Cangrejo: una máquina que transporta carga y que también puede ser peligrosa (¡y adorable!) en versión Lego .

4. Personalización para Volverse Locos

La personalización es una de las partes más geniales de Lego Horizon Adventures. Puedes hacer que tu personaje luzca épico o divertidísimo con atuendos como trajes de cerdito o de llama. Stéphane Varrault, diseñadora de Guerrilla, explica que querían darle a los jugadores total libertad para personalizar el mundo y los personajes. ¡Imagina enfrentarte a una manada de máquinas vestido de cerdo!