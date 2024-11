Hace 15 años, Dragon Age: Origins rompió todos los esquemas y revolucionó el mundo de los RPG. Su sistema de combate táctico y una historia atraparte conquistaron a millones, y el modo en que desarrollaba a los compañeros de equipo sentó un precedente en la industria.

Ahora, Dragon Age: The Veilguard llega para reconectarnos con lo que hizo grandiosa a la serie, trayendo de vuelta el sabor de los primeros juegos con una historia llena de sorpresas y personajes memorables. BioWare realmente se lució, entregando un juego que no solo honra el legado de Origins, sino que va un paso más allá y nos sumerge de lleno en la fantasía oscura de Thedas.

Aquí no hay espacio para una introducción lenta, ¡al contrario! Desde el primer minuto, el juego nos pone en acción , y luego de crear a nuestro personaje con un editor súper completo, ya estamos en medio de una pelea en un bar. Dependiendo de nuestras decisiones, este enfrentamiento puede acabar de varias maneras, dándonos una idea de lo que será el ritmo del juego: rápido, lleno de decisiones importantes, y con consecuencias que realmente importan.

Las misiones personales de cada compañero no se sienten forzadas ni aburridas; al contrario, son una de las mejores partes del juego. Te permiten ver diferentes facetas de cada uno y sentir una conexión real con ellos. En serio, cada elección en los diálogos y cada acción en la historia te hace sentir responsable de lo que pasa, y el juego sabe recompensar ese compromiso.

Una de las mejores cosas de The Veilguard es que BioWare se tomó en serio lo de crear compañeros memorables. Cada personaje tiene una historia propia que se va desarrollando conforme avanza la campaña, y nuestras decisiones afectan directamente la relación con ellos. No son simples compañeros de combate; son personajes con los que realmente te encariñas y a quienes quieres proteger.

El nivel de personalización en la apariencia también es brutal . El equipo que uses se ve reflejado en tiempo real y, si quieres más estilo, puedes usar skins desbloqueables dentro del juego. Detalles como esconder el casco en las cinemáticas y opciones de accesibilidad completan una experiencia adaptable para cualquier tipo de jugador, desde el novato hasta el fan más hardcore.

The Veilguard nos permite crear un personaje a nuestra medida. Podemos elegir entre ser un Mago, Guerrero o Pícaro, lo que abre tres caminos de habilidades únicas. Estas se organizan en un sistema de nodos donde desbloqueamos ataques especiales y habilidades pasivas a medida que avanzamos. Pero la cosa no queda ahí: cada clase tiene especializaciones, habilidades súper poderosas que personalizan aún más nuestro estilo de combate. Si te gusta experimentar, puedes cambiar y reasignar tus puntos de habilidad sin penalizaciones, así que aquí puedes probar hasta encontrar lo que realmente te guste.

Un mundo para explorar y disfrutar

En lugar del típico mundo abierto,The Veilguard regresa a un estilo clásico de mapa con puntos de viaje rápido. Pero no pienses que eso lo hace menos interesante. Cada zona es un lugar detallado, con un montón de secretos, cofres y puzzles que se resuelven con la ayuda de las habilidades de los compañeros. Por suerte, no necesitas tener a todos físicamente en tu equipo para aprovechar sus habilidades; tu personaje principal, Rook, tiene una daga especial que permite acceder a las habilidades de los compañeros, haciendo que la exploración sea mucho más práctica y entretenida.

Ya sea que estés haciendo una misión principal o una secundaria,The Veilguard no se siente nunca como un juego de “relleno”. Cada momento cuenta y cada lugar que exploras tiene algo interesante que ofrecer.

Combate en tiempo real: acción total

El cambio más grande de The Veilguard respecto a los juegos anteriores es su combate en tiempo real. BioWare decidió apostar todo en un sistema de acción dinámica, en lugar del combate táctico de los primeros juegos. Aquí puedes esquivar ataques, hacer parrys y contraataques, y usar combos específicos según el arma que tengas equipada. Aunque la cámara puede requerir un poco de ajuste en algunas situaciones, la fluidez del combate hace que cada enfrentamiento sea emocionante.

Y aunque no controlas directamente a tus compañeros, puedes darles órdenes y coordinar ataques especiales. Las habilidades de los compañeros se manejan con “cooldowns” que puedes reducir con equipamiento especial y, además, puedes mejorar sus puntos de habilidad para que cada uno juegue un rol específico en el equipo, ya sea como tanque, curador o atacante.