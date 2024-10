Colombia sigue en la búsqueda de sumar puntos en las Eliminatorias al Mundial del 2026, que se llevará a cabo en los territorios de Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque ocupa el segundo lugar de la tabla clasificatoria, muchos hinchas aún no están del todo convencidos del desempeño de la ‘tricolor’, pues vienen de haber perdido 1 – 0 frente a Bolivia.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentó un nuevo reto desde el estadio Metropolitano de Barranquilla: ganarle a Chile el 15 de octubre y así sumar tres puntos más.

En el primer tiempo, la Selección Colombia logró su primer gol del encuentro al minuto 34 con el apoyo de Davinson Sánchez. Al minuto 52 Lucho Díaz marcó uno más, Jhon Durán y Luis Sinisterra completaron el 4 a 0.

En redes sociales se está celebrando estos tantos, no obstante, también se está debatiendo sobre un hecho que se dio en los actos de protocolo.

Un hombre fue invitado para que cantara el himno nacional de Colombia, y frente a los miles de espectadores, desafinó algunas estrofas.

¿Quién es el hombre que desafinó el himno de Colombia?

Se trata de Vetto Gálvez, un actor y cantante barranquillero que es recordado por muchos por su papel de ‘El Bellaco’ en la telenovela ‘Chepe Fortuna’ del Canal RCN.

Previo a su interpretación en el Metropolitano, el artista le dijo con orgullo al medio ‘El Heraldo’: “Esta es una fecha sumamente importante para estos deportistas. Me llamaron a proponerme que si quería cantar el himno en la previa del partido y ahí vamos a estar orgullosamente representando a Barranquilla. En verdad es un honor para mí”.

Igualmente, destacó que esperaba no ponerse nervioso: “Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”.

