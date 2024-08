El cantante colombiano Feid, reconocido por su estilo único y su capacidad para conectar con el público, ha vuelto a sorprender a sus fans con una nueva colaboración. Esta vez, se ha unido al artista emergente Maisak para lanzar 'Se me olvida', un tema que promete convertirse en uno de los mayores éxitos del año.

Primera vez, que estoy hangeando en la disco triste

Segunda vez que bailo con otra pero, contigo en la mente,

Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho

Es que borracho

Se me olvida

Que ahora soy tu ex que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida

está con el amor de su vida

Lo siento pero se me olvida

Y estas ganas de ti no me ayudan si hubiera sabido que era la despedida

Te hubiera hecho temas aquel día

Cuatro días que no sale el sol

Marihuana pa curar éste dolor

Pensando en que habría sido mejor

Yo ya no espero que me tires un call

Que chimba encontrarme a ese otro maricón

Yo sé que no te di regalos caros ni Gucci ni Fendi

Yo solo te ofrecía guaro

Pásabamos chimba bebé hablando caro

Contigo yo era inmortal inmune a los disparos

Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche

Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la disco y que to’ eso me rebote

Pelaito tu me conociste hijo e’puta bebé que me hiciste?

Que ahora bebo y me pongo triste

Si fumo creepy no me río de los chistes

Sigue entrenando en el body nunca te dije sorry

Tu me esperabas en el lobby

Estaba pensando una barra pa terminar el verso

Me pongo tenso y

Se me olvida

Que ahora soy tu ex que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida

está con el amor de su vida

Lo siento pero se me olvida

Y estas ganas de ti no me ayudan si hubiera sabido que era la despedida te

hubiera hecho temas aquel día

Baby, lo siento pero se me olvida

Que ya no puedo llamarle suegra a la que fué familia algún día

Nunca olvides el anillo que te regalé

de cuenta de las regalías

Tu no creías pero mirame

Montado en la mionca que soñamos pa’ esos días

Nunca pensé que este día llegaría tengo el carro de mis sueños pero

la silla derecha esta vacía

El no sabe, que a ti te gusta musiquita de Diomedes, los domingos

Todos saben, que yo te dediqué la reina y que si no fuera por mi culpa estaríamos

chingando ahora mismo

Buscando una excusa pa irnos

Tu y yo baby somos un himno

No me da pena decirlo que

Se me olvida

Que ahora soy tu ex que ya te perdí y que ahora el amor de mi vida

está con el amor de su vida

Lo siento pero se me olvida

Y estas ganas de ti no me ayudan si hubiera sabido que era la despedida te

hubiera hecho temas aquel día.