'Coqueta' es una carranga que está conquistando las redes sociales con su ritmo contagioso y su letra romántica. El cantante santandereano Felzar Orjuela, conocido como 'Heredero', reveló detalles de su vida que conmovió a muchos.

En una entrevista, el artista compartió su trayectoria musical y reveló los desafíos que enfrentó para destacar en el medio, confesando, además, que le costó mucho sacrificio.

'El Heredero' contó que su primera guitarra la hizo el mismo con una tabla y como cuerdas las hebras de las esponjas de lavar la loza. “Luego, mi madre a los 7 años me regaló una guitarra, físicamente muy parecida al triple que tenemos aquí y ahí empezó todo”, comentó.

Luego agregó: “Escribo desde muy pequeño alimentando la esperanza de poder hacerlo, aun sintiendo que era muy difícil. Empecé a los 7 años, a los 10 mi primera tarima, a los 11 mi primera canción y no fue sino hasta después de los 40 años cuando pude hacerlo”.

Asimismo, reveló que todo lo que sabe sobre la música lo aprendió de manera autónoma: “No había plataformas como YouTube para preguntarle cómo se hacía carranga, nada. Pero, el tutorial era ir al pueblo y sentarse a ver tocar a los músicos en las cantinas. Yo pasaba días enteros en Macaravita aprendiendo cómo se marca re, sol, preguntando qué nota era”.

Orjuela detalló que, así como muchos artistas colombianos, él también debió trabajar duro para salir adelante con su familia y a su vez cumplir su sueño de ser cantante.

“Hice muchas cosas: conductor de colectivo, taxista, en estructuras metálicas, en ventas, que me agrada mucho ese tema, vendí electrodomésticos, finca raíz; la música la dejaba para el fin de semana, para de vez en cuando”, señaló.

Finalmente, contó que pudo sacar adelante su proyecto musical vendiendo empanadas con su esposa. “Gran parte del proyecto en el que estoy montado se pagó con empanadas, ese es otro cuento de emprendimiento que todavía lo estamos haciendo”.

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Coqueta

Ay, mi corazón

Suavecito

Suave, que no resisto tanto cariño

No me apapaches tanto, corazoncito

No me hagas cucharita en la madrugada

Si después me enamoro, no digas nada

Yo me conozco bien y queda muy poco

Pa que tus besos me vuelvan loco

Y de mi locura, te haré culpable

Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza

Hace que yo respire de prisa

Qué perras ganas de ir a besarte

Y ese cuerpo coqueto que me provoca

Ni porque quiera, cierro la boca

Ay, por pensar en acariciarte

No me llenes de besos, mi pobre vida

Porque, después, ya no habrá salida

Quedas guardada aquí en mi pecho

Trata de no matarme con tu mirada

Yo enamorado y tú enamorada

Después no digas que está mal hecho

Ay, trata de no matarme con tu mirada

No seas así, desconsiderada

Después no digas que está mal hecho

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

Coqueta y picarona

Me voy rindiendo poco a poquito

Toy mirando por tus ojitos

Si sueño, no quiero despertarme

¡Eso!

¡Eche un viaje!

¡Uh-ah!

Y acarameladitos

Pico con pico, beso con beso

Ay, me tienes en embeleso

Ya falta un pelo pa enamorarme

Me enamoré.