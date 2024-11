Camilo y Evaluna juntan una vez más sus voces para darle sabor a esta Navidad con una versión al estilo tropical del famoso tema ‘It's Beginning to Look a Lot Like Christmas’.

‘Navidad en casa esquina’ estará bajo la producción de Amazon Music. “Estoy muy feliz de haber grabado esta canción con Evaluna porque para nosotros la navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia. La música es uno de los pilares importantes de esas fiestas, aparte de la comida, entonces poder hacer una canción que nos acompañe desde hoy hacia el futuro es un privilegio hermoso. Esta canción nos hace sentir la nostalgia de la navidad y las ganas de que llegue pronto y pasarla juntos con la gente que amamos”, expresó Camilo.