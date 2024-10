La década de los años 80 supuso una verdadera revolución en la escena musical no solamente por el gran auge que tomaron géneros como el rock o el pop, sino también porque otros como el hip hop o los ritmos electrónicos empezaron a tomar fuerza.

Más allá de estos eventos, algo que también marcó de gran manera esta época fueron esos conciertos que dejaron momentos para la posteridad y que se quedaron en la retina de millones de fanáticos a nivel mundial. Estos tuvieron como principales protagonistas a Michael Jackson, Freddie Mercury y otros artistas más que se convertirían para muchos en leyendas de la música.

Michael Jackson realizó una gira para promocionar su álbum Bad, lanzado al mercado en 1987. Uno de los lugares en los que se presentó fue el Estadio de Wembley, en Londres, donde deleitó a las 72.000 personas que se presentaron aquel 16 de julio de 1988. Entre ellos, estaban la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos (actual monarca del Reino Unido). Algunos de sus números más destacados fueron Thriller, Beat It, Billie Jean y Smooth Criminal, los cuales nunca hicieron falta en su repertorio cada vez que se presentaba en tarima a nivel mundial.

Queen en Wembley (1986) Dos años antes de la presentación de Michael Jackson, el 12 de julio de 1986, el antiguo Wembley fue testigo del concierto que ofreció Queen en medio de su Magic Tour, su última gira con su formación original (Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon). Durante más de dos horas, la banda puso a estremecer a los miles de asistentes con éxitos como A Kind of Magic, I Want to Break Free, Another One Bites The Dust o el infantable Bohemian Rhapsody. Asimismo, Mercury tuvo tiempo para compartir un reto de canto junto a los fanáticos.

Iron Maiden en el Hammersmith Apollo (1982) Otro escenario londinense como el HMV Hammersmith Apollo tuvo a Iron Maiden en tarima en el marco de su gira The Beast on the Road del año 1982. Esta no solamente marcó el debut de Bruce Dickinson como vocalista de la banda, sino que también fue la despedida de Clive Burr como baterista. Esta gira sería recopilada 20 años después para promocionar el octavo álbum en directo de Iron Maiden, el cual recibió el nombre de Beast Over Hammersmith.

Pink Floyd - The Wall Tour (1980) En 1979, Pink Floyd lanzó al mercado el álbum The Wall, el cual no solamente supuso un importante éxito comercial, sino que también fue la inspiración para la adaptación cinematográfica del mismo nombre que salió tres años después. Durante la gira de 1980, la banda tocaba su más famoso éxito, Another Brick in the Wall, mientras se desplegaba de fondo un muro formado por 420 ladrillos de cartón. Para ello, el bajista Roger Waters trabajó de la mano con el escenógrafo Mark Fisher para recrear este momento.