Cada año, en España se realiza el certamen de Miss España, evento en el cual varias mujeres representan sus territorios natales y al final una es escogida para ser la imagen del país en el famoso Miss Universo.

Este año, el concurso se llevó a cabo el 11 de septiembre y dejó como ganadora a Michelle Jiménez de las Islas Baleares.

Sin embargo, antes de que eso fuese un hecho, un suceso captó toda la atención y hoy sigue siendo tema de conversación en las redes sociales.

Laura Doval la Miss Cataluña generó controversia luego de la jornada de preguntas y respuestas, que busca ver qué tan preparadas están las reinas en cultura general.

A la joven se le preguntó qué pensaba acerca del descenso en la natalidad en España y su respuesta confundió, más aún por haber cambiado la palabra “natalidad” por “notabilidad”.

“El descenso de la notabilidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad, el descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad”, fueron las palabras de la Miss Cataluña.

En redes sociales se vieron reacciones como: “Al comienzo no entendí y al final tampoco”, “He pasado vergüenza hasta yo”, “No todo es belleza”, “No tenía idea de lo que hablaba”, “Soy de Cataluña y me he quedado muy preocupada”, “Yo cuando no estudiaba y me tocaba rendir”, “Cuando hicieron la tarea todos los del grupo menos vos”.