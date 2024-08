Mónica Andrea Radford, la candidata que fue elegida para representar a Guatemala en la próxima edición del Miss Universo, anunció que no podrá participar en el famosos concurso de belleza porque está embarazada.

“Mi familia guatemalteca, hoy quiero agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre ”, expresó la guatemalteca. Luego agregó: “Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada”.

Finalizó su mensaje señalando que está muy feliz por su nieva faceta. “Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría, pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante”.

Asimismo, Radford comentó en una entrevista que al enterarse de su estado de gravidez habló con los organizadores del certamen de belleza de su país, y que ellos le indicaron que la organización Miss Universo no la podían dejar participar en su concurso porque no contaban con los protocolos necesarios para esta situación especial. Sin embargo, desde el programa ‘Siéntase quien pueda’ se comunicaron con el vicepresidente de Relaciones Internacionales de Miss Universo, Mario Bucaro, quien les aseguró que esta destitución fue unilateral y que no tuvieron nada que ver con la misma por lo que técnicamente, aún mantiene el título.