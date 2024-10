Interpretación del personaje: el cosplay implica la interpretación del personaje, no solo vestirse como él. Un cosplayer no solo lleva el atuendo, sino que también intenta actuar, moverse y comportarse como lo haría el personaje. Por el contrario, en un disfraz, la persona no necesariamente se preocupa por interpretar el papel, sino simplemente por lucir el traje durante un evento o fiesta.