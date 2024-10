Evitar reforzar el comportamiento: si un gato muerde durante el juego, es importante detener la actividad inmediatamente. Al hacerlo, le mostramos que morder no es aceptable y que este comportamiento no conduce a una continuación del juego. No debemos mover las manos bruscamente cuando nos muerde, ya que esto puede hacer que el gato lo interprete como parte del juego y lo incentive a seguir mordiendo.