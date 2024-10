TransMilenio, el servicio de transporte masivo de Bogotá suele albergar toda clase de historias dentro de sus portales, estaciones y buses.

Diariamente, los usuarios son testigos o protagonistas de hechos diversos que pueden estar relacionados con peleas, enfrentamientos, amor, comedia, música y más.

Muchos de estos sucesos quedan captados en cámara y son compartidos en redes sociales, generando cientos de reacciones llevándolos a ser tendencia.

Hace poco, un joven artista que se sube a diario a los buses de TransMilenio llamó la atención por un video que publicó a través de su perfil de TikTok.

De acuerdo con lo visto en la cuenta de @ georgito_0, el hombre se levanta muy temprano cada día para iniciar sus shows en los buses rojos en Bogotá.

Joven se compró iPhone con su trabajo en TransMilenio

Consigo carga una guitarra y con ella interpreta canciones de música popular, carranga, entre otros géneros.

De esta manera, Jorge ha logrado reunir en 10 horas de trabajo, alrededor de 162 mil pesos, así lo confirmó en una de sus publicaciones.

Sin embargo, el hecho que más llamó la atención fue cuando contó que logró compraste un celular de marca iPhone con su modo de ‘rebusque’.

“Esto es gracias a ustedes y a Dios, primeramente. Vamos que vamos”, aseguró el artista.

Aunque no dio una cifra exacta, Jorge mostró una gran cantidad de monedas y billetes que ahorró durante una semana y media para adquirir el teléfono móvil.

“Lo que yo hago, es para cosas súper buenas. El celular es para grabar para darles un buen contenido. Quiero que vean que sí se puede. Yo puedo, todos ustedes también pueden. Nunca renuncien a sus sueños y gracias por el apoyo”, dijo Jorge en la red social.

En los comentarios, se vieron reacciones como: “Desde hoy no voy a dar es nada a nadie en la calle”, “jajaja para un iPhone, por eso no progresan”, “Al menos él se gasta su plata en algo bien, no como otros que se lo gastan en vicio”, “Me voy a trabajar a Transmilenio mejor”, “Gana más que uno que camella metido en una oficina”, “Te deseo muchos éxitos” y “Cada quien cumple sus sueños como quiere y el trabajo no es deshonra”.

