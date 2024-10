El controvertido caso de los hermanos Menéndez ha vuelto a la conversación pública luego del estreno de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story en Netflix. Con la reaparición de nueva evidencia, los tribunales de Los Ángeles evalúan si la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional podría ser modificada. Lyle y Erik Menéndez llevan más de tres décadas en prisión tras haber asesinado a sus padres en su casa de Beverly Hills, pero aseguran que actuaron en defensa propia por años de abusos y maltratos.

Según el abogado Cliff Gardner , quien representa a los Menéndez , la percepción sobre los efectos del abuso sexual ha cambiado significativamente en los últimos años. Gardner argumenta que, de haberse juzgado el caso hoy, los hermanos no habrían recibido una condena tan severa. " Es probable que fueran sentenciados por homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado ", explicó, lo que habría permitido su liberación tras cumplir una parte considerable de la condena.

Bajo la administración de Gascón, más de 300 personas han sido resentenciadas con base en cambios legales y nuevas pruebas, lo que refuerza las esperanzas de que los Menéndez puedan obtener una revisión favorable.

¿Cómo ha influido la serie de Netflix en este resurgimiento mediático?

El interés por el caso Menéndez se ha reavivado gracias a la serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Erik Menéndez criticó abiertamente la producción, afirmando en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que la serie perpetúa los prejuicios que enfrentaron en su juicio. Señaló que el sistema judicial de los 90 subestimó la gravedad del abuso sexual, especialmente al tratarse de hombres como víctimas.

Aun así, el impacto mediático ha generado simpatía por su situación. Incluso su tía, Joan VanderMolen, ha manifestado públicamente su apoyo a la liberación de los hermanos.

¿Qué podría pasar en la próxima audiencia?

El 29 de noviembre será un día crucial en el futuro de Lyle y Erik Menéndez. Si el tribunal decide que la nueva evidencia justifica una revisión de la condena, es posible que se celebre un nuevo juicio o se emita una sentencia más leve. En cualquier caso, la reapertura del caso refleja cómo el tiempo y la evolución social pueden cambiar la interpretación de hechos complejos.

Mientras tanto, la historia de los hermanos Menéndez sigue cautivando a una audiencia intrigada por los límites entre la justicia, el trauma y la redención.