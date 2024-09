Carlos Alberto Díaz, conocido como "El Borrego", es un creador de contenido famoso por su participación en La Granja del Borrego, un canal que muestra la vida en el campo colombiano. Ahora, Díaz está listo para un nuevo reto: presentar su emprendimiento artesanal de café, Café La Floresta, en uno de los episodios de Shark Tank Colombia. Su pitch se estrenará hoy en el canal de YouTube del programa, y la audiencia está ansiosa por verlo. En una entrevista exclusiva, hablamos con Carlos sobre su experiencia en el programa y su empresa de café.

¿Cómo nació la idea de Café La Floresta?

Carlos cuenta que la idea de crear *Café La Floresta* surgió de su deseo de lanzar una marca que tuviera un fuerte vínculo con sus raíces. “Mi abuelo fue cafetero, y siendo colombiano y mostrando el campo en mis redes, quería hacer algo que realmente nos identificara", explica. Tras observar que muchos influencers lanzaban productos de diversas categorías, desde maquillaje hasta ropa, Carlos decidió que lo suyo debía ser café. "No tuve que pensarlo mucho, sabía que quería ofrecer un café de alta calidad que no solo resonara en Colombia, sino que también llegara a México y otras partes del mundo”, agrega.

Después de un proceso de casi dos años, *Café La Floresta* finalmente salió al mercado, y aunque ha sido un camino desafiante, Carlos está orgulloso del resultado.

¿Qué significa el nombre "La Floresta"?

El nombre Café La Floresta tiene un significado especial para Carlos y su familia. Proviene de una tradición familiar, ya que "La Floresta" es el nombre de la granja que perteneció a su abuelo. "Quise honrar a mi abuelo y la tradición cafetera de mi familia al nombrar así el café", menciona Carlos, emocionado al hablar de sus raíces.

¿Cómo fue la experiencia en Shark Tank Colombia?

Participar en Shark Tank Colombia fue un reto para Carlos. Lo más desafiante, según él, fue poder transmitir con claridad el potencial de su producto ante los tiburones. "Confío en mi trabajo, pero convencer a otros de su valor, especialmente en un entorno tan competitivo, no es fácil", señala. La experiencia frente a los inversionistas fue compleja, ya que tuvo que aprender a manejar el lenguaje corporal, la seguridad en sus palabras y las cifras financieras de su empresa.

¿Cómo te preparaste para la presentación ante los tiburones?

Carlos confiesa que la preparación fue intensa. Aunque estaba familiarizado con su negocio, había ciertos aspectos financieros que debía dominar completamente. "Tuve que estudiar todo muy bien porque en el programa no está mi equipo para apoyarme. Si me preguntaban algo y no tenía la respuesta, sería un gran error", afirma. Afortunadamente, uno de los miembros de su equipo había participado anteriormente en el programa, lo que le dio una ventaja al saber qué esperar de los tiburones.