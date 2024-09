Cuando pensamos en 'Beetlejuice', no podemos evitar recordar a Adam y Barbara Maitland, los entrañables fantasmas interpretados por Alec Baldwin y Geena Davis que hicieron reír y estremecer a la audiencia en 1988. Su lucha por recuperar su hogar de los nuevos inquilinos, junto con la ayuda de Beetlejuice, el excéntrico bioexorcista, fue el alma de la película. Sin embargo, en la tan esperada secuela, 'Beetlejuice 2', estos queridos personajes parecen haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué ha pasado con ellos? Prepárate para descubrir la verdad detrás de su ausencia.

En la primera entrega de la saga, Adam y Barbara Maitland eran los fantasmas atrapados en su propia casa, intentando desesperadamente desalojar a los nuevos propietarios. Su cómica y conmovedora búsqueda de ayuda con Beetlejuice, el “bioexorcista” con un estilo muy propio, y su inusual relación con Lydia Deetz, la hija de los nuevos inquilinos, fueron el corazón de la historia. Su viaje desde el desencanto hasta encontrar una inesperada familia en los vivos, dejó una marca imborrable en el corazón de los fans.

¿Por qué Tim Burton decidió dejar a los Maitland fuera de la secuela?

La razón detrás de la ausencia de Adam y Barbara en 'Beetlejuice 2' es en parte un reflejo del cambio de dirección creativa de Tim Burton. En lugar de continuar la historia de los Maitland, Burton optó por explorar nuevos territorios. “Quería hacer algo diferente y no simplemente ‘marcar casillas’ de la primera película,” comentó el director. La secuela se centra en Delia y Lydia Deetz, quienes regresan a la casa familiar tras el fallecimiento del patriarca Charles Deetz. Burton eligió este enfoque para mantener la frescura y la originalidad en la narrativa, explorando nuevas dinámicas y personajes que permiten a la franquicia seguir evolucionando.

¿Cómo se sienten los actores acerca de su ausencia?

Geena Davis, quien interpretó a Barbara Maitland, ha abordado su ausencia con una actitud positiva y un toque de humor. En una entrevista, bromeó diciendo que su personaje podría no estar en la secuela porque “los fantasmas no envejecen... ¡No es que yo lo haya hecho!” Esta respuesta refleja su comprensión del enfoque de Burton y su aprecio por la película original, a pesar de no estar en la nueva entrega.

¿Qué pasa con Charles Deetz y su papel en la secuela?

El personaje de Charles Deetz, interpretado por Jeffrey Jones, también está notablemente ausente en 'Beetlejuice 2'. En la película, su muerte es el catalizador que lleva a Lydia y su hija de regreso a la casa. Aunque Jeffrey Jones sigue vivo, su carrera se vio ensombrecida por un controvertido incidente legal en 2002. La muerte de Charles en la trama parece ser una forma de Burton de evitar la polémica y mantener el enfoque en la historia de los Deetz sin las complicaciones asociadas con el actor.

a ausencia de Adam y Barbara Maitland en 'Beetlejuice 2' es una decisión consciente de Tim Burton para dar un giro fresco a la franquicia y explorar nuevas narrativas. Aunque sus personajes fueron fundamentales en la primera película, la secuela se aventura en nuevos territorios, manteniendo el espíritu de innovación que caracterizó a la película original. La magia de 'Beetlejuice' sigue viva, aunque de una manera un poco diferente.