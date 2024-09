El equipo de Prime Video trae la esperada segunda temporada de Manes, una producción que cautivó a la audiencia con su primera entrega, y ahora vuelve con más fuerza. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en exclusiva a parte del elenco: Laura Londoño, Diego Cadavid, Juan Fernando Sánchez, Natalia Jerez, Juan Pablo Urrego, Simón Elías y Brian Moreno, quienes compartieron anécdotas y detalles sobre esta nueva etapa de la serie.

Más contenido para ti: El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado regresan a la TV ¿Se les ‘chispoeteó’? Aquí los detalles

¿Qué veremos de Antonia en esta temporada?

Laura Londoño, quien interpreta a Antonia, destacó cómo su personaje ha evolucionado, y cómo asume un rol de poder en un contexto dominado por hombres. "Es interesante ver cómo en esta temporada Antonia se enfrenta a un reto profesional importante, mientras que en su vida personal, sufre un quiebre emocional. Lo que me encanta es que ella sigue siendo muy femenina, no busca competir desde la masculinidad, sino que se mueve desde su esencia femenina", explica Laura.

También te puede interesar: Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO

La actriz también reflexiona sobre su propia experiencia personal: "Siempre me he sentido cómoda en un entorno masculino, pero en los últimos años he aprendido a valorar y conectar más con mi energía femenina, y creo que eso también lo refleja Antonia".

¿Habrá más mujeres en esta temporada?

Londoño reveló que en esta segunda entrega las mujeres tendrán un papel mucho más relevante: "Además de Antonia, veremos otros personajes femeninos muy poderosos, y eso le dará un nuevo matiz a la serie. La presencia femenina será más fuerte, y el director ha sabido capturar esa esencia, haciendo que la historia tome un giro interesante".

¿Cómo enfrenta Diego Cadavid la presión de la edad?

Diego Cadavid, quien da vida a Ricardo, un personaje que enfrenta la presión social sobre la edad, compartió su experiencia: "Lo curioso de mi personaje es que no se siente viejo, pero los demás lo hacen sentir así. Es una situación que también he visto en amigos cercanos. Socialmente, te dicen que ya deberías dejar de hacer ciertas cosas o bajar el ritmo, pero al final, lo importante es que uno haga lo que le haga feliz sin preocuparse por lo que piensen los demás".

Sobre la evolución de su personaje entre temporadas, Cadavid comentó: "En la primera temporada mi personaje llevaba una 'máscara' ante sus amigos y la sociedad. Ahora, veremos más vulnerabilidad y sinceridad, lo que le dará una nueva dimensión".