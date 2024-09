Mañana, 5 de septiembre, finalmente llega a los cines la secuela que muchos han estado esperando: ¡Beetlejuice está de vuelta! Este no es solo otro estreno; es el regreso de uno de los personajes más icónicos del cine, que promete hacernos reír, gritar y asombrarnos con su inconfundible estilo. Si pensabas que conocías todo sobre el Más Allá, prepárate, porque Beetlejuice está aquí para demostrarnos que lo inesperado siempre está a la vuelta de la esquina.

¿Qué nos trae de nuevo esta secuela?

La historia nos lleva de regreso a Winter River, donde tres generaciones de la familia Deetz se reencuentran en su antiguo hogar tras una tragedia que cambiará sus vidas. Lydia, quien todavía lucha con los fantasmas del pasado, se enfrenta a un nuevo desafío cuando su hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático. Un accidente abre el portal al Más Allá, desatando el caos en ambos mundos. Y claro, solo es cuestión de tiempo hasta que alguien diga tres veces ese nombre tan temido: ¡Beetlejuice! Con su regreso, el demonio travieso está listo para sembrar un nuevo tipo de desorden, más loco y divertido que nunca.

¿Qué hace especial a esta nueva versión?

Dirigida por el maestro del cine oscuro, Tim Burton, esta secuela viene cargada de todo lo que amamos del original, pero con un toque fresco y renovado. El guion, escrito por Alfred Gough y Miles Millar, quienes nos dieron 'Wednesday', promete mantenernos al borde de nuestros asientos, mezclando humor, terror y mucha originalidad. Además, con Seth Grahame-Smith, escritor de 'The LEGO® Batman Movie', en el equipo creativo, podemos esperar una historia que respeta el espíritu del original mientras introduce nuevas y emocionantes sorpresas.

La producción de "Beetlejuice" cuenta con un equipo de ensueño. Tim Burton no solo dirige, sino que también produce, junto con Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Tommy Harper, entre otros grandes nombres de la industria como Brad Pitt. Con un grupo de productores ejecutivos que aportan su experiencia y visión, el regreso de Beetlejuice está en manos de expertos que saben cómo entregar una experiencia cinematográfica inolvidable.

Prepárate para un espectáculo visual sin precedentes. Con Haris Zambarloukos como director de fotografía, conocido por su trabajo en "Meg 2: The Trench" y "Murder on the Orient Express", cada escena estará meticulosamente diseñada para sumergirte en el mundo de Beetlejuice. Además, el diseñador de producción Mark Scruton y la oscarizada diseñadora de vestuario Colleen Atwood se aseguran de que cada detalle, desde los escenarios hasta los trajes, refleje la esencia única y excéntrica que caracteriza a esta franquicia.