Sobre la relación que hubo o no entre Yina Calderón y Giovanny Ayala se ha hablado mucho en las redes sociales desde hace un par de años, gracias a las declaraciones que ambos han dado, en especial, la creadora de contenido.

Yina Calderón, estuvo hace varios meses en Buen Día Colombia, y allí compartió detalles de su vida personal. Durante la entrevista, fue consultada sobre alguna figura pública con la que haya tenido diferencias, mencionando al cantante Giovanny Ayala. Calderón relató un episodio en el que, según su versión, el artista hizo comentarios ofensivos hacia ella en un programa de televisión.

“Dijo en televisión nacional que yo era prepago, y no porque me hubiera herido a mí, porque yo no importo, pero hirió a mi papá”, afirmó.